नसीरुद्दीन शाह: एक्टर ने फिर मोदी सरकार को घेरा, कोविड के दौरान सही नेतृत्व न करने के लगाए आरोप;जानें मामला

अभिनेता के जमिया बयान पर विवाद

बीते दिनों नसीरुद्दीन शाह के एक बयान ने सियासी गलियों में हंगाम कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के उन छात्रों का समर्थन किया है, जो अपने छात्र यूनियन को बहाल करने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। 'दिमागी नक्सल' लिखा हुआ बैज पहने शाह ने केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की। वीडियो में शाह ने कहा, 'मैं गर्व से कहता हूं कि मैं 'दिमागी नक्सल' हूं। मुझे नहीं पता कि 'चौकीदारों' ने मुझ जैसे लोगों को और क्या-क्या नाम दिए हैं- जैसे 'देशद्रोही', 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' और न जाने क्या-क्या।'