सारा की मां से कार्तिक आर्यन ने की बात, बोले- 'सैफ से शादी के लिए बात कर लूं'

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- फोटो : सोशल मीडिया
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- फोटो : social media
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- फोटो : social media
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- फोटो : सोशल मीडिया
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sara ali khan, kartik aaryan, ibrahim ali khan
- फोटो : social media