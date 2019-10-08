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सारा की मां से कार्तिक आर्यन ने की बात, बोले- 'सैफ से शादी के लिए बात कर लूं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 08 Oct 2019 09:14 AM IST
सारा अली खान और कार्तिक आर्यन
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सारा अली खान और कार्तिक आर्यन - फोटो : सोशल मीडिया
कार्तिक आर्यन और सारा अली खान फिल्मों के अलावा अपने रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं । अक्सर दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता है । हालांकि कार्तिक और सारा ने कभी खुद अपने रिश्ते को नहीं कबूला है । हाल ही में कार्तिक, सारा की सौतेली मां करीना कपूर के साथ नजर आए थे । साथ में दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है । 
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kartik aaryan kareena kapoor sara ali khan
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सारा अली खान और कार्तिक आर्यन - फोटो : सोशल मीडिया
kareena kapoor
kareena kapoor - फोटो : social media
kareena kapoor
kareena kapoor - फोटो : social media
सारा अली खान और कार्तिक आर्यन
सारा अली खान और कार्तिक आर्यन - फोटो : सोशल मीडिया
sara ali khan, kartik aaryan, ibrahim ali khan
sara ali khan, kartik aaryan, ibrahim ali khan - फोटो : social media
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