अभिनेत्री ने बुधवार सुबह भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फिल्म उद्योग इतना क्रैश और क्रूड है कि जब भी वे किसी भी प्रयास, निर्माण, कला की सफलता का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो वे आपके चेहरे पर पैसे फेंकते हैं। जैसे कि कला का कोई भी उद्देश्य नहीं। जो कि उनके गिरे हुए स्टैंडर्ड को दिखाता है।

Film industry is so crass and crude that whenever they want to project success of any endeavour/creation/art they throw flashing currency digits in your face, as if art has no other purpose..

it exposes their lowly standards and the kind of deprived lives they live ..