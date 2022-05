Jugjugg Jeeyo: अब करण जौहर पर लगा स्क्रिप्ट चुराने का आरोप, सोशल मीडिया यूजर ने किया दावा

यूजर ने यह भी कहा कि, " अगर कहानी अच्छी लगी तो..बात करो..हाथ मिलाओ..साथ मिलके बनाओ? यह किसी भी प्रतिष्ठित बैनर के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी भी प्रोडक्शन हाउस को "चोरी - चकारी" करना चाहिए। अगर यह मेरे साथ हो सकता है तो यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ भी हो सकता है।” गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तानी गायक अबरार उल हक ने ट्रेलर में इस्तेमाल किए गए गाने 'नच पंजाबन' को अपना बताकर फिल्म मेकर्स पर चोरी का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं गाने के निर्माता ने करण जौहर और उनकी टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दे डाली।





Had registered a story.. #BunnyRani with @swaindiaorg in January 2020. I had officially mailed @DharmaMovies in February 2020 for an opportunity to co-produce with them. I even got a reply from them.

And they have taken my story.. and made #JugJuggJeeyo. Not fair @karanjohar.