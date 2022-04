Jersey: रिलीज के पहले दिन ही ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बॉयकॉट जर्सी, शाहिद कपूर की इस हरकत से नाराज हैं फैंस

फिल्म के विरोध का कारण शाहिद कपूर द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाना है। लोगों कहना हैं कि आईफा अवॉर्ड्स में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अपमान करने वाले शाहिद कपूर ही थे। ऐसे एक्टर की फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए। वहीं, कुछ लोग तो पूरे हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड को ही बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं।



Shahid Kapoor insulted Sushant Singh Rajput at IIFA Awards. Please show our unity and make his film a super flop. Sushant A Boy Next Door #BoycottJersey #BoycottBollywood pic.twitter.com/7e4fbcd8UR

CBI Make SSR Case A Priority



Let's all make a promise to our Sushant that we will not spend a cent on this druggie Bollywood! We will never go back to it, no matter what!#BoycottBollywood #BoycottJersey pic.twitter.com/EwrH061Vtk