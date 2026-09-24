अनीस बज्मी: मुश्ताक खान के निधन से टूटे निर्देशक, जाहिर किया दुख; बोले- ‘सदमे में हूं, मेरे पास शब्द नहीं’
Mushtaq Khan: 'गदर' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में अपने किरदार से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया। उनके निधन पर डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर अनीस बज्मी ने दुख जाहिर किया है।
विस्तार
कैंसर से जूझ रहे थे मुश्ताक खान
मुश्ताक खान ने गुरुवार 24 सितंबर को अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली।
अनीस बज्मी ने जताया दुख
डायरेक्टर अनीस बज्मी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर की। उन्होंने मुश्ताक खान की फोटो शेयर कर एक इमोशनल कैप्शन लिखा।
अनीस ने लिखा, 'मुश्ताक भाई (मेरे बालू) के निधन की खबर से मैं सदमे में हूं और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। वे वाकई एक बेहतरीन कलाकार और बेहद खूबसूरत इंसान थे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व करीबियों को इस मुश्किल समय में हिम्मत दे।'
बता दें कि मुश्ताक खान ने अनीस की कई फिल्मों में काम किया था। उनमें सबसे पॉपुलर फिल्म 'वेलकम' थी। फिल्म का 'मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था...' डायलॉग काफी मशहूर हुआ था। इस डायलॉग ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था। इसके अलावा अनीस की 'मुझसे शादी करोगी', 'सैंडविच' जैसी फिल्मों में भी मुश्ताक नजर आए थे।
मुश्ताक खान ने 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जूनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रन्तिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज', 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में छोटे रोल किए। साथ ही वे 'अदालत', 'भारत एक खोज', 'वाघले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं।
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