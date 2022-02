Karnataka Hijab row: हिजाब विवाद पर आया जावेद अख्तर का बयान, बोले-लड़कियों को धमकाने वाले गुंडों से पूछता हूं, क्या ये मर्दानगी है?

अपने ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा- मैं कभी हिजाब के पक्ष में नहीं रहा। मैं अब भी उस पर कायम हूं, साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूं। क्या यही उनकी "मर्दानगी" है। अफसोस की बात है।

I have never been in favour of Hijab or Burqa. I still stand by that but at the same time I have nothing but deep contempt for these mobs of hooligans who are trying to intimidate a small group of girls and that too unsuccessfully. Is this their idea of “MANLINESS” . What a pity