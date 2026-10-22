रामायण ओटीटी रिलीज: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहां धमाका करेगी मेगा बजट फिल्म? देखने के लिए करनी होगी जेब ढीली

ओटीटी पर कब से देख पाएंगे?

फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में 05 नवंबर 2026 को पैन इंडिया रिलीज होगी। ओटीटी पर इसका ठिकाना भी मालूम चल गया है। मगर, यह कब रिलीज होगी इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। आमतौर पर फिल्मों की थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी रिलीज के लिए आठ से दस हफ्तों की विंडो होती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि 'पे-पर-व्यू' मॉडल के तहत 'रामायण' जनवरी 2027 के आसपास ओटीटी पर स्ट्रीम हो सकती है।