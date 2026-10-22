टाइगर श्रॉफ केस: गूगल से निकाला पता और हजार रुपए में किया ऑटो, हमले से पहले कैसे की सितारों के घर की रेकी?

विज्ञापन





आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया?

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के घरों की रेकी (निगरानी) की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अक्सर ऑटो-रिक्शा चालकों को लगभग एक हजार रुपये देकर मशहूर हस्तियों के घरों तक जाते थे। कई बार वे गूगल से मिले पतों का इस्तेमाल करते थे। जांचकर्ता उनकी गतिविधियों, जुटाई गई जानकारी और संभावित लक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 (संगठित अपराध से संबंधित) भी जोड़ दी है।

विज्ञापन

मुंबई में 18 अक्तूबर को बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ पर जानलेवा हमले के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस से एक नया खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस केस में नया अपडेट क्या है।