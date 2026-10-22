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Hindi News ›   Entertainment ›   accused in the Tiger Shroff firing case conducted reconnaissance of Bollywood actors

टाइगर श्रॉफ केस: गूगल से निकाला पता और हजार रुपए में किया ऑटो, हमले से पहले कैसे की सितारों के घर की रेकी?

Thu, 22 Oct 2026 10:02 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 22 Oct 2026 10:02 AM IST
सार

  • टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में पुलिस आरिपियों से पूछताछ कर रही है।
  • आरोपियों ने बॉलीवुड सितारों को लेकर नए खुलासे किए हैं।
  • अभिनेता पर हमले से पहले उन्होंने कई कलाकारों के घर की रेकी की।

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accused in the Tiger Shroff firing case conducted reconnaissance of Bollywood actors
टाइगर श्रॉफ - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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मुंबई में 18 अक्तूबर को बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ पर जानलेवा हमले के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस से एक नया खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस केस में नया अपडेट क्या है।
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आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया?
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के घरों की रेकी (निगरानी) की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अक्सर ऑटो-रिक्शा चालकों को लगभग एक हजार रुपये देकर मशहूर हस्तियों के घरों तक जाते थे। कई बार वे गूगल से मिले पतों का इस्तेमाल करते थे। जांचकर्ता उनकी गतिविधियों, जुटाई गई जानकारी और संभावित लक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 (संगठित अपराध से संबंधित) भी जोड़ दी है।
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