रामायण एडवांस बुकिंग: रणबीर की फिल्म ने कमाए 7 करोड़ रुपये, फिर भी 'जेलर 2' और 'धुरंधर 2' से है इतना पीछे

'जेलर 2' एडवांस बुकिंग

'रामायण' की मौजूदा एडवांस सेल, 'जेलर 2' और 'धुरंधर 2' की ओपनिंग-डे की फाइनल सेल के आंकड़ों से कम है। रजनीकांत की 'जेलर 2' की ओपनिंग-डे की एडवांस बुकिंग 41.48 करोड़ रुपये (ग्रॉस) पर बंद हुई थी। ब्लॉक की गई सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 37.60 करोड़ रुपये रहा। वहीं 'जेलर 2' के ओपनिंग डे पर 17,615 शोज में 19.60 लाख टिकट बिके। इसकी तुलना में, 'रामायण' के लिए अभी उपलब्ध डेटा के अनुसार, 3,707 शोज में 1.26 लाख टिकट बिके हैं।



'धुरंधर 2' की कितनी हुई थी एडवांस बुकिंग?

'धुरंधर 2' की ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग 62.43 करोड़ रुपये रही (जिसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं), जबकि 'टॉक्सिक' ने 73.43 करोड़ रुपये की कमाई की। ब्लॉक की गई सीटों को हटाने के बाद, ये आंकड़ा 58.27 करोड़ रुपये रहे।



कब रिलीज होगी 'रामायण'?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं। दो भागों में बनने वाली इस फिल्म का पहला भाग गुरुवार, 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का कुल बजट 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।



