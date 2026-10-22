कॉफी विद करण 9: जान्हवी कपूर के 'पेद्दी' विवाद पर क्या बोलीं रश्मिका मंदाना? विजय देवरकोंडा ने रखी ये राय

रश्मिका मंदाना ने क्या कहा?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने काम के दौरान कुछ पर्सनल बाउंड्री बनाने के महत्व पर खुलकर बात की। उन्होंने माना कि वे हमेशा स्किन दिखाने में कम्फर्टेबल नहीं होतीं। रश्मिका ने कहा कि कुछ किरदारों के लिए खास लुक्स की जरूरत हो सकती है। मगर, वे ज्यादा स्किन शो के साथ सहज नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'कुछ चीजें हैं, जहां मैं सहज नहीं हूं। मुझे पता है कि कुछ कैरेक्टर्स को बिकिनी जैसी किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन मैं उसमें भी कहूंगी कि मैं एक्सपोजिंग और स्किन शो के साथ बहुत सहज नहीं हूं। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं'।