दलेर मेहंदी विवाद: गायक के पक्ष में आया FWICE, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी

कहा- संवेदनशीलता और समझदारी से सुलझाना चाहिए

अब फिल्म फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा है, 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की ओर से हम मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी से जुड़ी रिपोर्टेड घटना पर अपनी गहरी चिंता जाहिर करना चाहते हैं, जिन्हें उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने एक धार्मिक, नवरात्रि से जुड़े कम्युनिटी इवेंट में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सबके सामने डांटा था'।

फेडरेशन ने कहा कि उनियाल कथित तौर पर दलेर के परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर चढ़ गए, उन्हें डांटा और रुकने को कहा। इसमें कहा गया कि मंत्री ने सिंगर की फिजिकल कंडीशन, उनके बोलने या खड़े होने की क्षमता और इस बात पर चिंता जताई कि वह लाइव गा रहे थे या लिप-सिंक कर रहे थे। पत्र में कहा गया, 'हालांकि हम पब्लिक इवेंट्स को आसानी से कराने की अहमियत को समझते हैं, लेकिन ऐसी चिंताओं को पब्लिक में डांटने के बजाय सेंसिटिविटी और समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए'।



