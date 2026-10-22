टाइगर फायरिंग केस: होटल के कमरे में दागी गोलियां, जानें अभिनेता पर हमले से पहले आरोपियों ने कैसे की थी तैयारी

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के केस में हर पल जानकारी सामने आ रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस से कई खुलासे किए हैं। अब आरोपियों ने खुलासा किया है कि अभिनेता पर हमले से पहले उन्होंने शूटिंग का अभ्यास किया था।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले के आरोपियों ने घटना से पहले मुंबई के पास एक जगह पर शूटिंग का अभ्यास किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने उस जगह के बारे में बताया जहां उन्होंने हथियार का परीक्षण किया था। एक आरोपी ने दो राउंड फायर किए, जबकि दूसरे ने एक राउंड फायर किया।जांचकर्ताओं को यह भी पता चला है कि अंधेरी के एक होटल के कमरे में परीक्षण के दौरान हथियार ठीक से नहीं चला। इस वजह से एक गोली बिस्तर पर जा लगी। पुलिस इस अभ्यास वाली जगह और फायरिंग से पहले आरोपियों की तैयारियों की जांच कर रही है।

अब तक कौन हुआ गिरफ्तार?

इस मामले में पुलिस ने कुणाल, सुमित, राधा सुनील वर्मा, बबीता रामजतन राव, अंकित उर्फ राजेश खटक, समीर और जतिन को गिरफ्तार किया था।



आरोपियों ने कलाकारों के घर की रेकी की थी

इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि टाइगर पर हमले से पहले उन्होंने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के घरों की रेकी (निगरानी) की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अक्सर ऑटो-रिक्शा चालकों को लगभग एक हजार रुपये देकर मशहूर हस्तियों के घरों के चक्कर लगाते थे। कई बार वे गूगल पर सर्च करके भी सेलिब्रिटीज के पते निकाल कर उनके घरों की रेकी करते थे।