टाइगर फायरिंग केस: होटल के कमरे में दागी गोलियां, जानें अभिनेता पर हमले से पहले आरोपियों ने कैसे की थी तैयारी
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 22 Oct 2026 12:23 PM IST
सार
- अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्तूबर को हमला हुआ था।
- इस मामले में पुलिस से एक नया खुलासा किया है।
- हमले से पहले आरोपियों ने हथियार चलाने का अभ्यास किया था।
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विस्तार
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के केस में हर पल जानकारी सामने आ रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस से कई खुलासे किए हैं। अब आरोपियों ने खुलासा किया है कि अभिनेता पर हमले से पहले उन्होंने शूटिंग का अभ्यास किया था।
आरोपियों ने कितने राउंड फायर किए?
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले के आरोपियों ने घटना से पहले मुंबई के पास एक जगह पर शूटिंग का अभ्यास किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने उस जगह के बारे में बताया जहां उन्होंने हथियार का परीक्षण किया था। एक आरोपी ने दो राउंड फायर किए, जबकि दूसरे ने एक राउंड फायर किया।
ठीक से नहीं चला हथियार
जांचकर्ताओं को यह भी पता चला है कि अंधेरी के एक होटल के कमरे में परीक्षण के दौरान हथियार ठीक से नहीं चला। इस वजह से एक गोली बिस्तर पर जा लगी। पुलिस इस अभ्यास वाली जगह और फायरिंग से पहले आरोपियों की तैयारियों की जांच कर रही है।
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आरोपियों ने कितने राउंड फायर किए?
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले के आरोपियों ने घटना से पहले मुंबई के पास एक जगह पर शूटिंग का अभ्यास किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने उस जगह के बारे में बताया जहां उन्होंने हथियार का परीक्षण किया था। एक आरोपी ने दो राउंड फायर किए, जबकि दूसरे ने एक राउंड फायर किया।
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ठीक से नहीं चला हथियार
जांचकर्ताओं को यह भी पता चला है कि अंधेरी के एक होटल के कमरे में परीक्षण के दौरान हथियार ठीक से नहीं चला। इस वजह से एक गोली बिस्तर पर जा लगी। पुलिस इस अभ्यास वाली जगह और फायरिंग से पहले आरोपियों की तैयारियों की जांच कर रही है।
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टाइगर श्रॉफ केस: गूगल से निकाला पता और हजार रुपए में किया ऑटो, हमले से पहले कैसे की सितारों के घर की रेकी?
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अब तक कौन हुआ गिरफ्तार?
इस मामले में पुलिस ने कुणाल, सुमित, राधा सुनील वर्मा, बबीता रामजतन राव, अंकित उर्फ राजेश खटक, समीर और जतिन को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों ने कलाकारों के घर की रेकी की थी
इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि टाइगर पर हमले से पहले उन्होंने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के घरों की रेकी (निगरानी) की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अक्सर ऑटो-रिक्शा चालकों को लगभग एक हजार रुपये देकर मशहूर हस्तियों के घरों के चक्कर लगाते थे। कई बार वे गूगल पर सर्च करके भी सेलिब्रिटीज के पते निकाल कर उनके घरों की रेकी करते थे।
इस मामले में पुलिस ने कुणाल, सुमित, राधा सुनील वर्मा, बबीता रामजतन राव, अंकित उर्फ राजेश खटक, समीर और जतिन को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों ने कलाकारों के घर की रेकी की थी
इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि टाइगर पर हमले से पहले उन्होंने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के घरों की रेकी (निगरानी) की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अक्सर ऑटो-रिक्शा चालकों को लगभग एक हजार रुपये देकर मशहूर हस्तियों के घरों के चक्कर लगाते थे। कई बार वे गूगल पर सर्च करके भी सेलिब्रिटीज के पते निकाल कर उनके घरों की रेकी करते थे।
सलमान के घर पर थी फायरिंग करने की साजिश
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने से पहले अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की साजिश रच रहे थे, मगर भारी सुरक्षा के कारण वे अपनी इस साजिश को अंजाम नहीं दे सके।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने से पहले अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की साजिश रच रहे थे, मगर भारी सुरक्षा के कारण वे अपनी इस साजिश को अंजाम नहीं दे सके।
The accused in the Tiger Shroff firing case practised shooting at a location near Mumbai before the incident. During interrogation, they identified the spot where they tested the firearm. One accused fired two rounds, while the other fired one. Investigators also found that the weapon misfired while being tested inside a hotel room in Andheri, with a bullet hitting the bed. Police are investigating the practice location and the accused's preparations before the firing: Mumbai Police Sources— IANS (@ians_india) October 22, 2026
क्या है टाइगर श्रॉफ का केस?
- बता दें कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्तूबर को जुहू इलाके में गोलीबारी हुई थी।
- उस समय बाइक पर सवार तीन हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं।
- इस घटना में टाइगर श्रॉफ को चोट नहीं आई, लेकिन गोली लगने से उनका ड्राइवर जख्मी हो गया था।
- इसके अलावा वहां से गुजर रहा एक राहगीर घायल हो गया था।