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करीना के भाई की शादी में ईशा अंबानी पर टिकीं सबकी निगाहें, शादी के एक साल बाद इस लुक में आईं नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 04 Feb 2020 07:17 PM IST
ईशा अंबानी
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ईशा अंबानी - फोटो : instagram
करीना कपूर के कजिन और अभिनेता अरमान जैन शादी के बंधन में बंध गए हैं। अरमान ने अपनी मंगेतर अनीसा मल्होत्रा के संग सात फेरे लिए। कपूर खानदान की इस शाही शादी में फिल्म, बिजनेस सहित तमाम क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां पहुंचीं। इस दौरान सबकी निगाहे ईशा अंबानी पर टिकीं रहीं।

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The Romance of Blossoms! Isha Ambani Piramal is absolute grace in custom Abu Jani Sandeep Khosla. Her powder pink Floral ghagra is exquisitely hand-embroidered in intricate floral bursts formed with crystals, silk threads and sequins. Paired with a short jacket blouse with floral corsages and finished with a light as air, organza Stole to create deliciously delicate romance. Styled By: @stylebyami Photo: @ravindupatilphotography Styling assisted by @tanyamehta27 Make up @vardannayak Hair @alpakhimani #ishaambani #abujanisandeepkhosla #floral #ghagra #handembroidered #crystals #threads #sequins #jacket #blouse #organza #stole #style #classic #fashion #designerduo #abujani #sandeepkhosla

A post shared by Abu Jani Sandeep Khosla (@abujanisandeepkhosla) on

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isha ambani armaan jain armaan jain wedding
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ईशा अंबानी
ईशा अंबानी - फोटो : instagram
ईशा अंबानी
ईशा अंबानी - फोटो : instagram
ईशा अंबानी
ईशा अंबानी - फोटो : instagram
nita ambani
nita ambani - फोटो : amar ujala
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