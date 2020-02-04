करीना के भाई की शादी में ईशा अंबानी पर टिकीं सबकी निगाहें, शादी के एक साल बाद इस लुक में आईं नजर

{"_id":"5e3973458ebc3ee5da516b19","slug":"isha-ambani-wore-a-gorgeous-blush-pink-lehenga-for-armaan-jain-wedding","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u0940\u0928\u093e \u0915\u0947 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0908\u0936\u093e \u0905\u0902\u092c\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930 \u091f\u093f\u0915\u0940\u0902 \u0938\u092c\u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u093e\u0939\u0947\u0902, \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938 \u0932\u0941\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0908\u0902 \u0928\u091c\u0930","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
ईशा अंबानी
- फोटो : instagram
{"_id":"5e3973458ebc3ee5da516b19","slug":"isha-ambani-wore-a-gorgeous-blush-pink-lehenga-for-armaan-jain-wedding","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u0940\u0928\u093e \u0915\u0947 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0908\u0936\u093e \u0905\u0902\u092c\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930 \u091f\u093f\u0915\u0940\u0902 \u0938\u092c\u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u093e\u0939\u0947\u0902, \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938 \u0932\u0941\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0908\u0902 \u0928\u091c\u0930","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
ईशा अंबानी
- फोटो : instagram
{"_id":"5e3973458ebc3ee5da516b19","slug":"isha-ambani-wore-a-gorgeous-blush-pink-lehenga-for-armaan-jain-wedding","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u0940\u0928\u093e \u0915\u0947 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0908\u0936\u093e \u0905\u0902\u092c\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930 \u091f\u093f\u0915\u0940\u0902 \u0938\u092c\u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u093e\u0939\u0947\u0902, \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938 \u0932\u0941\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0908\u0902 \u0928\u091c\u0930","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
ईशा अंबानी
- फोटो : instagram
{"_id":"5e3973458ebc3ee5da516b19","slug":"isha-ambani-wore-a-gorgeous-blush-pink-lehenga-for-armaan-jain-wedding","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u0940\u0928\u093e \u0915\u0947 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0908\u0936\u093e \u0905\u0902\u092c\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930 \u091f\u093f\u0915\u0940\u0902 \u0938\u092c\u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u093e\u0939\u0947\u0902, \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938 \u0932\u0941\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0908\u0902 \u0928\u091c\u0930","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
nita ambani
- फोटो : amar ujala