फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Hanuman ansh vs Mirzapur The Movie box office collection know total earning on Tuesday

बॉक्स ऑफिस: 47वें दिन 'हनुमान अंश' ने दिखाया दम, जानें वीकएंड के बाद कैसा है 'मिर्जापुर द मूवी' का हाल

Tue, 22 Sep 2026 07:49 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 22 Sep 2026 07:49 PM IST
सार

Hanuman Ansh VS Mirzapur The Movie Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। वहीं  'मिर्जापुर: द मूवी' की कमाई घटने लगी है। जानिए मंगलवार को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

विज्ञापन
Hanuman ansh vs Mirzapur The Movie box office collection know total earning on Tuesday
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
सिनेमाघरों में इन दिनों कई नई फिल्में लगी हुई हैं। इसके बावजूद फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' अच्छा कलेक्शन कर रही हैं। हनुमान अंश छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और अच्छी कमाई कर रही है। वहीं 'मिर्जापुर: द मूवी' दूसरे हफ्ते में है। हालांकि इसके कलेक्शन में काफी गिरावट आई है।
Hanuman ansh vs Mirzapur The Movie box office collection know total earning on Tuesday
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया
कितनी हुई 'मिर्जापुर: द मूवी' की कमाई?
पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की अदाकारी से सजी फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 146 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे हफ्ते में इसने 55 करोड़ रुपये कमाए। सोमवार को इस फिल्म का कलेक्शन 1.90 करोड़ रुपये रहा। आज इस फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 19 दिनों में इसने कुल 218.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
Hanuman ansh vs Mirzapur The Movie box office collection know total earning on Tuesday
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
कैसा रहा 'हनुमान अंश' का कलेक्शन?
  • फिल्म 'हनुमान अंश' अपने छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है।
  • पहले हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने 1.08 करोड़ रुपये कमाए थे।
  • दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 40 लाख रुपये रही थी।
  • तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई बढ़ी और इसने 10.40 करोड़ रुपये कमाए थे।
  • चौथे हफ्ते में इसकी कमाई में और उछाल आया और इसने 61 करोड़ रुपये कमाए।
  • पांचवे हफ्ते में इसने रिकॉर्ड 90 करोड़ रुपये कमाए।
  • बीते कल इसने 4.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
  • आज 47वें दिन इसने खबर लिखे जाने तक 2.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
  • फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 278.35 करोड़ रुपये हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Hanuman ansh vs Mirzapur The Movie box office collection know total earning on Tuesday
हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब
'हनुमान अंश' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
जहां फिल्म 'हनुमान अंश' को भारत में दर्शक प्यार दे रहे हैं। वहीं इस फिल्म को दुनियाभर में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 346.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इतने करोड़ रुपये कमाने वाली यह फिल्म सिर्फ दो करोड़ रुपये की लागत में बनी है।
विज्ञापन
Hanuman ansh vs Mirzapur The Movie box office collection know total earning on Tuesday
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
इन फिल्मों से है 'हनुमान अंश' का मुकाबला
  • बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'हनुमान अंश' का कई फिल्मों से मुकाबला है। 
  • इसने 'मिर्जापुर: द मूवी' को मात दी है, जिसने आज 83 लाख रुपये कमाए हैं।
  • वहीं इस फिल्म का मुकाबला 'वाइब' से है, जिसने 36 लाख रुपये कमाए हैं।
  • 'हनुमान अंश' ने 'दायरा' को पछाड़ दिया है। इसने आज 21 लाख रुपये कमाए हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed