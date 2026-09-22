बॉक्स ऑफिस: 47वें दिन 'हनुमान अंश' ने दिखाया दम, जानें वीकएंड के बाद कैसा है 'मिर्जापुर द मूवी' का हाल

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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सिनेमाघरों में इन दिनों कई नई फिल्में लगी हुई हैं। इसके बावजूद फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' अच्छा कलेक्शन कर रही हैं। हनुमान अंश छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और अच्छी कमाई कर रही है। वहीं 'मिर्जापुर: द मूवी' दूसरे हफ्ते में है। हालांकि इसके कलेक्शन में काफी गिरावट आई है।

2 of 5 मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया

कितनी हुई 'मिर्जापुर: द मूवी' की कमाई?

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की अदाकारी से सजी फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 146 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे हफ्ते में इसने 55 करोड़ रुपये कमाए। सोमवार को इस फिल्म का कलेक्शन 1.90 करोड़ रुपये रहा। आज इस फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 19 दिनों में इसने कुल 218.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

3 of 5 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब

कैसा रहा 'हनुमान अंश' का कलेक्शन? फिल्म 'हनुमान अंश' अपने छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है।

पहले हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने 1.08 करोड़ रुपये कमाए थे।

दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 40 लाख रुपये रही थी।

तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई बढ़ी और इसने 10.40 करोड़ रुपये कमाए थे।

चौथे हफ्ते में इसकी कमाई में और उछाल आया और इसने 61 करोड़ रुपये कमाए।

पांचवे हफ्ते में इसने रिकॉर्ड 90 करोड़ रुपये कमाए।

बीते कल इसने 4.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

आज 47वें दिन इसने खबर लिखे जाने तक 2.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 278.35 करोड़ रुपये हो गया है।

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4 of 5 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

'हनुमान अंश' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

जहां फिल्म 'हनुमान अंश' को भारत में दर्शक प्यार दे रहे हैं। वहीं इस फिल्म को दुनियाभर में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 346.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इतने करोड़ रुपये कमाने वाली यह फिल्म सिर्फ दो करोड़ रुपये की लागत में बनी है।

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5 of 5 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब