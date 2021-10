कैदी नंबर 956: जेल में बंद आर्यन खान ने वीडियो कॉल से की शाहरुख और गौरी से बात, 10 मिनट तक छलके सिर्फ आंसू

ड्रग्स केस में गुरुवार को हुई लंबी सुनवाई के बाद भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। शाहरुख खान के लाडले को कुछ दिन और जेल में ही गुजारने होंगे। ऑर्थर रोड जेल में आर्यन को बैरक में शिफ्ट कर दिया है। आर्यन का अंडर ट्रायल नंबर N956 है। आर्यन को जेल में आम कैदियों की तरह ही रहना पड़ रहा है। जेल में आर्यन खान को उसके घर से 4500 रुपये मनी आर्डर आए हैं, जिससे वो कैंटीन से अपनी पसंद की वस्तु और खाद्य पदार्थ मंगा सकता है। दरअसल जेल प्रशासन घर या बाहर का खाना अदालत के आदेश के बाद ही दे सकती है। आर्यन के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसे में उसे जेल का खाना ही दिया जा रहा है।



गौरी और शाहरुख ने की वीडियो कॉल के जरिए बात

जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट का आर्डर है कि कैदियों को हफ्ते में मोबाइल से वीडियो कॉल पर अपने परिजनों से बात करने दिया जाए। उसी के तहत आर्यन को उनके परिवारजनों से वीडियो कॉल कराई गई है, मालूम हो कि कोविड की वजह से कोई भी कैदी अपने परिवार से मुलाकात नहीं कर सकता है।

Drugs-on-cruise case | Aryan Khan spoke with his father Shah Rukh Khan and mother Gauri Khan via video call from inside Mumbai's Arthur Road Jail: Jail officials



Mumbai Special court has reserved order for 20th October on his bail application.