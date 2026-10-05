बॉक्स ऑफिस: 200 करोड़ की दहजील पर 'दृश्यम 3', लाखों में सिमटी 'द वन' और 'हनुमान अंश'; जानें सोमवार का कलेक्शन

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रही हैं। जहां एक तरफ हालिया रिलीज 'दृश्यम 3' और 'द वन' दर्शकों को लुभा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ 'हनुमान अंश' रिलीज के करीब दो महीने बाद भी अच्छी कमाई कर रही है। जानिए वीकएंड के बाद आज सोमवार को इन फिल्मों ने कितनी कमाई की है।

2 of 4 हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया

'हनुमान अंश' की गिरी कमाई

फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आज इसे रिलीज हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। फिल्म ने बीच में जमकर कमाई की। लेकिन अब 60 दिन बाद इसकी कमाई भी लाखों में पहुंच गई है। रविवार को इसने 3 करोड़ की कमाई की थी। अब वीकएंड के बाद आज सोमवार को इसने महज 65 लाख की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 325.38 करोड़ हो गया है।

3 of 4 द वन - फोटो : instagram @tamannaahbhatia

धीमी रफ्तार में चल रही 'द वन' की गाड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन' ने भी वीकएंड पर अच्छी कमाई की।

रविवार को इसने 3.25 करोड़ कमाए थे।

लेकिन आज इसकी कमाई में भी भारी गिरावट हुई है।

फिल्म ने आज रिलीज के 11वें दिन केवल 74 लाख की कमाई की है।

इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 62.84 करोड़ हो गया है।

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4 of 4 दृश्यम 3 - फोटो : अमर उजाला