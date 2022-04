Bollywood v/s South: अजय देवगन और किच्चा सुदीप की बहस पर बोले राम गोपाल वर्मा, 'साउथ सितारों से जलते हैं हिंदी स्टार्स'

राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुम्हारे इस सवाल से बेहतर इस पॉइंट को नहीं समझाया जा सकता। क्या होता अगर आप अजय देवगन के हिंदी ट्वीट का जवाब कन्नड़ में देते। आपकी तारीफ बनती है। मुझे आशा है कि हर कोई यह समझ गया होगा कि कोई नॉर्थ साउथ नहीं है सिर्फ एक भारत है। इसके बाद अजय देवगन के ट्वीट का जवाब देते हुए गोपाल ने लिखा, मैं इस पर भरोसा करता हूं अजय। मैं आपको काफी समय से जानता हूं। मुझे पता है आपका वो मतलब नहीं था जो कुछ लोगों ने समझा है। भाषाएं क्षेत्रीय और सांस्कृतिक सुविधा से बाहर विकसित हुईं और हमेशा हमें जोड़ने का काम करती है ना कि तोड़ने का।



I believe so Ajay ..I know u as a person for so long and I know u could never mean it in the way it seemed to some ..Languages grew out of regional and cultural conviniences and were always meant to integrate and not seperate https://t.co/eRlqG57r0C