Let’s goo 🔥🐺🐺🐺 finally gonna get to see my hero back on big screen

ड्वेन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ब्लैक एडम' भारत में अपनी वैश्विक रिलीज से एक दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन सिनेमा के 'शाजम' का स्पिन-ऑफ है, जिसमें जाचरी लेवी शामिल हैं। यह कैरेक्टर 1940 के दशक में पहली बार डीसी कॉमिक्स में विलेन के रूप में दिखाई दिया था। फिल्म के ट्रेलर में ड्वेन जॉनसन का दमदार अंदाज नजर आया था, जिसे देख दर्शकों का उत्साह इस फिल्म के लिए काफी बढ़ गया है।