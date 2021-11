माफीनामा: संजय खान ने फ्लाइट में प्रीति जिंटा को ना पहचानने पर मांगी माफी, कहा- सिर्फ जिंटा बोला होता तो...

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय खान ने सोमवार को मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माफी मांगी। अभिनेता ने दुबई जाने वाली एक फ्लाइट में एक्ट्रेस को पहचानने में विफल रहने के बाद यह प्रतिक्रिया दी है। संजय खान ने ट्विटर पर यह भी खुलासा किया कि उनकी बेटी सिमोन अरोड़ा ने एक्ट्रेस से उनका परिचय कराया था।



प्रीति से माफी मांगते हुए संजय खान ने ट्विटर पर पोस्ट किया, "प्रिय प्रीति- एक सज्जन के रूप में मैंने माफी मांगना अपना कर्तव्य समझा क्योंकि मैं आपको पहचान पाने में असमर्थ रहा। जब मेरी बेटी सिमोन ने दुबई की उड़ान में आपका परिचय कराया तब मैं आपको पहचान पाया। अगर सिर्फ जिंटा बोला जाता तो मुझे आप याद आ जाती क्योंकि मैंने आपके खूबसूरत चेहरे के साथ आपकी कई फिल्में देखी हैं। अभिनेता ने इस ट्वीट में अभिनेत्री प्रीति जिंटा को भी टैग किया।



Dear Preity- as a gentleman I thought its my duty to apologise tht I couldn't recognize you when my daughter Simone introduced you on a flight to dubai. Only if Zinta was uttered I would have remembered you as I have seen many of ur films with ur beautiful face.@realpreityzinta