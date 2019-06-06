सारा के आते ही कार्तिक आर्यन ने तोड़ा अनन्या का दिल! लव ट्रायंगल पर बोल दी ये बड़ी बात

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Ananya Pandey
- फोटो : social media
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Sara Ali Khan and Kartik Aaryan
- फोटो : Instagram
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Kartik Aaryan and Ananya Pandey
- फोटो : instagram
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Kartik Aaryan and Ananya Pandey
- फोटो : social media
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Kartik Aryan, Ananya Pandey and Bhumi Pednekar
- फोटो : social media