Aamir Khan: बारिश में बेटे संग फुटबॉल का मजा लेते नजर आए आमिर खान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आमिर खान प्रोडक्शन ने उनके इस फुटबॉल सेशन के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मस्ती और ढेर सारी बारिश। इस वीडियो में बारिश का मजा लेने के साथ ही दोनों ही स्कोर को लेकर बहस भी कर रहे हैं। आजाद कहते हैं कि उन्होंने तीन गोल किए हैं तो वहीं आमिर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ गोल किया है।





All fun and a lot of rains!



Aamir & Azad enjoy the rains over a football session. pic.twitter.com/0aWXY35vhF