35 साल में कितनी बदल गईं 90 के दशक की ये अभिनेत्री, तस्वीरों में अब पहचानना भी मुश्किल

{"_id":"5e26da718ebc3e4b6613ce1b","slug":"90s-actress-farah-naaz-transformation-in-looks-far-from-limelight","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"35 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908\u0902 90 \u0915\u0947 \u0926\u0936\u0915 \u0915\u0940 \u092f\u0947 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940, \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092c \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 21 Jan 2020 05:32 PM IST

शबाना आजमी की सड़क हादसे की खबर ने सिनेमाजगत में हलचल मचा दी थी। इस खबर के बाद सितारे उन्हें अस्पताल देखने लगातार पहुंच रहे हैं। इन सितारों में सबसे ज्यादा नजरें जिस अभिनेत्री पर लोगों की टिकीं वो गुजरे जमाने की अदाकारा फराह नाज हैं। फराह अस्पताल से बाहर निकलते हुए स्पॉट हुई थीं। सामने आई तस्वीरों में फराह को एक नजर में देख कोई भी धोखा खा जाएगा। Then and Now कॉलम में आज हम आपको फराह नाज की बदलते हुए लुक की तस्वीरें दिखाते हैं।