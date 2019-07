'सदमा' को पूरे हुए 36 साल, 20 साल की उम्र में श्रीदेवी को मिला था फिल्मफेयर, फिल्म हुई थी सुपरहिट

श्रीदेवी और कमल हासन की फिल्म 'सदमा' को रिलीज हुए आज 36 साल हो गए हैं। 8 जुलाई 1983 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म को बालनाथन बेंजामिन महेंद्र ने डायरेक्ट किया था। तीन फिल्म फेयर जीतने वाली ये फिल्म श्रीदेवी और कमल हासन के करियर में मील का पत्थर कही जाती है। बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद सदमा उनकी दूसरी फिल्म थी।



#36YearsOfSadma



Aye Zindagi Gale Lagaa Le

Surmayee Ankhiyon Mein

O Babuaa Yeh Mahua



Cult classic by #BaluMahendra, career best performances by #KamalHaasan & #Sridevi with #GulshanGrover #SilkSmitha #LeelaMishra#Ilaiyaraaja #Gulzar@ikamalhaasan @GulshanGroverGG pic.twitter.com/yXLWh2NWBl