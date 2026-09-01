उत्तम कुमार जन्म शताब्दी: 'कातिल' मुस्कान देख साधु ने बता दिया था भविष्य; पढ़िए बंगाली महानायक से जुड़े किस्से

03 सितंबर 1926 को कोलकाता में एक लड़का पैदा हुआ था। किसी को तब नहीं मालूम था कि एक दिन वह बंगाली सिनेमा का महानायक कहलाएगा। उस लड़के का नाम था उत्तम कुमार। लेकिन महानायक बनने से पहले उत्तम कुमार एक क्लर्क थे। दफ्तर जाते थे और कागजों के बीच दिन काटते थे। उनके भीतर कहीं एक दूसरा जीवन उनका इंतजार कर रहा था। वह जीवन सिनेमा का था। सिनेमा में भी शुरुआत आसान नहीं थी। फिल्में चली नहीं, नाम बना नहीं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कोई साल ऐसा होता है, जो अचानक एक दरवाजा खोल देता है। उत्तम कुमार के लिए वह साल था-1953। उस साल फिर बंगाली सिनेमा ने एक ऐसी मुस्कान देखी, जिसमें प्रेम था, संकोच था और अपने समय के आदमी की एक पूरी दुनिया थी। वह सिर्फ अभिनेता नहीं रहे। निर्माता बने, निर्देशक बने और धीरे-धीरे लोगों की स्मृतियों में चले गए। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। वे होते तो 03 सितंबर को सौ साल के होते। लेकिन कुछ कलाकारों के लिए उम्र एक गिनती भर होती है। वे एक उम्र से निकलकर लोगों की आंखों में और दिलों में बस जाते हैं। उत्तम कुमार उन्हीं में से एक हैं।

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