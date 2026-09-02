जब छह महीने खाली बैठे रहे सलमान तब पिता ने की थी मदद; बोले- 'सारा क्रेडिट भाग्यश्री ले गईं', वीडियो वायरल

सलमान खान बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। एक्टर का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक्टर ने ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद के मुश्किल दौर को याद किया है। जानें क्या कहा सलमान ने? विज्ञापन



ब्लॉकबस्टर फिल्म पर क्या बोले सलमान?



सोशल मीडिया पर अक्सर सेलेब्स के इंटरव्यू वायरल होते रहते हैं। मगर सलमान खान की 'आप की अदालत' में हुई एक पुरानी बातचीत की क्लिप फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सलमान ने कहा… विज्ञापन मैंने प्यार किया’ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।

इस फिल्म के बाद मुझे 6 महीनों तक कोई काम नहीं मिला।

उसी समय भग्यश्री ने फिल्मी दुनिया छोड़ने का निर्णय ले लिया।

वह एक्टिंग को छोड़ अपना घर बसाना चाहती थीं। उनके इस फैसले से मुझे लगा कि अब मुझे काम मिलेगा भी नहीं।

उन्होंने शादी कर ली और फिल्म का सारा क्रेडिट ले गईं। सबको लगा कि वह मुख्य किरदार थीं। मैं तो जैसे था ही नहीं। ब्लॉकबस्टर फिल्म पर क्या बोले सलमान?सोशल मीडिया पर अक्सर सेलेब्स के इंटरव्यू वायरल होते रहते हैं। मगर सलमान खान की 'आप की अदालत' में हुई एक पुरानी बातचीत की क्लिप फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सलमान ने कहा…