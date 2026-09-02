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‘वाइब’ का ट्रेलर रिलीज: अनचाहे मिशन पर निकलेंगे कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव, जानें कौन देगा उनका साथ?

Wed, 02 Sep 2026 05:52 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Wed, 02 Sep 2026 05:52 PM IST
सार

Vibe Trailer Released: फिल्म ‘वाइब’ का ट्रेलर मेकर्स ने बुधवार को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव तीनों ही अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। जानें कैसा है फिल्म का ट्रेलर?

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film vibe trailer released featuring kunal kemmu with preity zinta and sparsh shrivastava
फिल्म 'वाइब' - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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बुधवार को कुणाल खेमू ने अपनी अगली फिल्म ‘वाइब’ का ट्रेलर रिलीज किया। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें खुद कुणाल भी प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव के  मुख्य किरदारों में है। जानें क्या खास है फिल्म के ट्रेलर में...

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फिल्म ‘वाइब’ में क्या दिखाया गया?
फिल्म ‘वाइब’ के ट्रेलर में कॉमेडी और एक्शन दोनों ही सामान्य मात्रा में परोसे गए हैं। कुणाल खेमू की कॉमेडी और स्पर्श श्रीवास्तव के सुलझे हुए अभिनय के साथ अभिनय करते नजर आएंगे। यह फिल्म फैंस का मनोरंजन कर सकती है। जानें कैसा है इसका ट्रेलर?

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  • फिल्म वाइब के 2 मिनट 44 सेकेंड के ट्रेलर में रोमांस और कॉमेडी को दिखाया गया है। 
  • ट्रेलर में बताया कि कहानी दो दोस्तों हार्दिक (कुणाल खेमू) और बग्स (स्पर्श श्रीवास्तव) की है।
  • बेपरवाह जिंदगी जीने वाले इन दोस्तों को पता चलता है कि देश एक बड़े खतरे का सामना करने वाला है।
  • इस खतरे से निपटने के लिए दोनों को एक मिशन में शामिल किया जाता है, जिसका यह दोनों ही हिस्सा नहीं बनना चाहते। 
  • फिल्म में प्रीति जिंटा हार्दिक और बग्स की बॉस बनी हैं। वो भी इसमें एक्शन करती नजर आएंगी।
  • दूसरी तरफ अभिनेत्री वंशिका धीर, कुणाल के साथ रोमांस करती दिखेंगी। 
  • इस ट्रेलर में कुणाल की रियल लाइफ सास और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की भी झलक है।

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फिल्म 'वाइब' - फोटो : इंस्टाग्राम- @kunalkemmu

स्पाई वर्ल्ड में कॉमेडी का मसाला 
‘वाइब’ के ट्रेलर में स्पाई वर्ल्ड से प्रेरित कहानी को कॉमेडी में लपेट कर दिखाया गया है।

  • कुणाल के लिए यह दूसरी फिल्म है जिसका वह निर्देशन करेंगे।
  • 'लापता लेडीज' में एक गंभीर किरदार निभाने के बाद स्पर्श श्रीवास्तव पहली बार कॉमेडी रोल में दिखाई देंगे।
  • प्रीति जिंटा की तो ‘बंटवारा 1947’ के बाद यह रोल उनके लिए भी कुछ नया है।

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फिल्म 'वाइब' - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu

कब रिलीज होगी ‘वाइब’ ? 
फिल्म ‘वाइब’ का लेखन और निर्देशन दोनों कुणाल खेमू ने किया है। इसका निर्माण भी कुणाल खेमू, चिराग निहलानी के साथ मिलकर ड्रोगो फिल्म्स के बैनर तले कर रहे हैं। यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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