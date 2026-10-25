सितारों की दिवाली पार्टी: मृणाल ठाकुर ने लगाया ग्लैमर का तड़का, श्रिया का दिखा देसी लुक, उर्मिला ने लूटी महफिल

विज्ञापन





अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा, तो श्रिया सरन ने देसी अंदाज में खूबसूरती का जलवा बिखेरा। वहीं, उर्मिला मातोंडकर भी अपने दिलकश अंदाज से महफिल लूटती नजर आईं। आइए देखते हैं सितारों के दिवाली पार्टी लुक की खास झलकियां।

विज्ञापन

दिवाली का त्योहार आने में अभी लगभग दो हफ्ते का समय बाकी है, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में इसकी रौनक अभी से देखने को मिल रही है। आयुष्मान खुराना के बाद मुंबई में बीती रात एक और दिवाली पार्टी का आयोजन किया गया। ऐसे में रोशनी और जश्न के इस खास मौके पर सितारों ने अपने शानदार अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए।