शिल्पा राव के कॉन्सर्ट में विवाद: बीच शो में बंद किया माइक? अनु मलिक की बेटी के डांस परफॉर्मेंस पर उठे सवाल

इस घटना के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद पहले हुए परफॉरमेंस में देरी होने की वजह से शिल्पा का शो बीच में ही खत्म करना पड़ा। इंस्टाग्राम यूजर आश्विनी शेट्ये ने आरोप लगाया कि इवेंट मैनेजर को स्टेज के पास जाकर अनु मलिक को बताना पड़ा कि अब समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अनु मलिक परफॉर्म करते रहे, जिससे और देरी हुई।इस यूजर ने कुछ परफॉरमेंस की जरूरत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कुछ एक्ट बिल्कुल अनावश्यक थे, खासकर अनु मलिक का परफॉरमेंस और उनकी बेटी का डांस। उन्होंने यह भी दावा किया कि अदा के डांस के दौरान दर्शकों की तरफ से कोई खास उत्साह नहीं दिखा।