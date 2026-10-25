शिल्पा राव के कॉन्सर्ट में विवाद: बीच शो में बंद किया माइक? अनु मलिक की बेटी के डांस परफॉर्मेंस पर उठे सवाल
- Viral Video: मुंबई में हुए एक इवेंट में सिंगर शिल्पा के परफॉर्मेंस को बीच में रोक दिया गया।
- सिंगर अनु मलिक और उनकी बेटी अदा की परफॉर्मेंस जारी रही।
- इस मामले पर यूजर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अदा का डांस परफॉर्मेंस भी चर्चा में आ गया है।
विस्तार
शनिवार शाम को इस इवेंट में गायिका शिल्पा राव के परफॉरमेंस को बीच में ही रोक दिया गया। इस मामले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। इस बीच अदा के डांस पर भी चर्चा हो रही है। शिल्पा जब परफॉर्म कर रही थीं, तब उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं जब वह अपने फैंस को धन्यवाद दे रही थीं, तब भी उन्हें रोक दिया गया क्योंकि 'कुल्टे प्रोजेक्ट' ने स्टेज संभाल लिया था।
इस घटना के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद पहले हुए परफॉरमेंस में देरी होने की वजह से शिल्पा का शो बीच में ही खत्म करना पड़ा। इंस्टाग्राम यूजर आश्विनी शेट्ये ने आरोप लगाया कि इवेंट मैनेजर को स्टेज के पास जाकर अनु मलिक को बताना पड़ा कि अब समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अनु मलिक परफॉर्म करते रहे, जिससे और देरी हुई।
इस यूजर ने कुछ परफॉरमेंस की जरूरत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कुछ एक्ट बिल्कुल अनावश्यक थे, खासकर अनु मलिक का परफॉरमेंस और उनकी बेटी का डांस। उन्होंने यह भी दावा किया कि अदा के डांस के दौरान दर्शकों की तरफ से कोई खास उत्साह नहीं दिखा।
सोशल मीडिया पर कई अन्य यूजर्स ने भी कमेंट सेक्शन में यही बात कही। एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सही। ऐसे 'फिलर्स' की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह समय पर नहीं चल रहे थे, तो उन्हें ऐसे एक्ट हटा देने चाहिए थे।' एक और यूजर ने कमेंट किया, 'हां! मैं भी यही कह रहा था।' एक दूसरे यूजर ने कहा परफॉर्म करते समय अदा खुद भी शायद इस परफॉरमेंस का मजा नहीं ले रही थीं।
हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अदा मलिक के डांस या उससे पहले हुए परफॉरमेंस की वजह से ही शिल्पा राव का शो बीच में रोकना पड़ा।
शिल्पा का माइक बंद किए जाने के बाद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान साझा किया। इसमें उन्होंने अपना दुख जताया और साथ ही मुंबई के दर्शकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, 'मुंबई आज रात मेरे दिल का एक टुकड़ा टूट गया। इतनी खूबसूरत चीज का इस तरह हमसे छिन जाना बहुत तकलीफ देता है। लेकिन जब संगीत रुक गया, तब भी आप नहीं रुके। जिस तरह से आप मेरा नाम पुकारते रहे, आपकी आवाजों में जो प्यार था, आज रात हमारी कहानी अधूरी रह गई। मैं वादा करती हूं, मैं वापस आऊंगी।'