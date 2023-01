1 of 7

UP Pre Board Exam 2023 Begins and Update on Practicals: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) से मान्यता प्राप्त स्कूलों में यूपी प्री-बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी, 2023 तक चलेंगी। वहीं, इसके बाद इंटर मीडिएट यानी कक्षा 12वीं के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 21 जनवरी, 2023 से पांच फरवरी, 2023 तक होंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।

