राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सामान्य प्रवेश परीक्षा (RMS CET) 2026 की परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/rmscet पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी या उनके अभिभावक आवेदन संख्या और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर स्लिप देख सकते हैं। इसमें आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा से पहले यात्रा की योजना बना सकें।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल CET परीक्षा कब होगी?

एनटीए के अनुसार, परीक्षा 13 दिसंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा। देश में पांच राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय हैं। ये हिमाचल प्रदेश के चैल (शिमला हिल्स), राजस्थान के अजमेर और धौलपुर तथा कर्नाटक के बेलगावी और बेंगलुरु में स्थित हैं।

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सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं

अभ्यर्थी ध्यान दें कि परीक्षा शहर सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है। यह केवल पहले से आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देती है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देश एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगे। एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड और परीक्षा संबंधी निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।

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समस्या होने पर यहां करें संपर्क

सिटी स्लिप डाउनलोड करने या खोलने में परेशानी होने पर अभ्यर्थी एनटीए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर: 011-40759000 / 011-69227700

011-40759000 / 011-69227700 ईमेल: rmscet@nta.gov.in

आरएमएस सीईटी 2026 की सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं: