एनएलयू दिल्ली ने क्लैट 2027 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन-एंड-पेपर मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके जरिए देश के 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में UG और PG लॉ प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाता है। कुछ संबद्ध विश्वविद्यालय और संस्थान भी प्रवेश तथा भर्ती के लिए क्लैट स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना होगा।

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