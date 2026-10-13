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सारा तेंदुलकर ने किस तरह मनाया 29वां जन्मदिन?: ग्लैमर से ढाया कहर; भाभी सानिया के अलावा खास दोस्त भी रहे मौजूद
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:48 PM IST
सार
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने सोमवार को अपना 29वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जन्मदिन की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह फ्लोरल ड्रेस में नजर आईं। उनकी भाभी सानिया चंदोक और करीबी दोस्त भी जश्न में शामिल हुए। सचिन ने भी बेटी के लिए भावुक पोस्ट साझा कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।
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सारा तेंदुलकर ने इस तरह मनाया जन्मदिन
- फोटो : Instagram
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने सोमवार को 29वां जन्मदिन मनाया। इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की हैं। सारा की भाभी सानिया चंदोक ने सरप्राइज पार्टी रखी और सारा की कई दोस्तों को भी इनवाइट किया। सारा ने पोस्ट साझा करते हुए हर फोटो के साथ अलग-अलग कैप्शन रखा है। उन्होंने पहले फोटो में केक के साथ तस्वीर साझा की और क्यूट सी स्माइल के साथ लिखा- जिंदगी के 29वें अध्याय में, हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं।
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सारा तेंदुलकर ने इस तरह मनाया जन्मदिन
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सारा ने दूसरी फोटो भाभी सानिया के साथ साझा की। सानिया सारा की अच्छी दोस्त भी हैं। सारा ने लिखा, 'मेरे सपनों की भाभी (SIL) के साथ एक तस्वीर।' अगली तस्वीर में उनकी दोस्त फोटोज खींचती हुई दिख रही हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'पैपराजी के लिए पोज करते हुए।' सारा ने फिर दोस्तों के साथ तस्वीर साझा की और लिखा, 'अपनी बेस्टीज के साथ फेक कैंडिड।'
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सारा तेंदुलकर ने इस तरह मनाया जन्मदिन
- फोटो : instagram
उन्होंने खुद की तस्वीर साझा करते हुए हिंदी में लिखा- मैं अपनी फेवरेट हूं। सारा ने फिर सुंदर से केक की तस्वीर भी साझा की है। सारा फ्लोरल वन पीस में काफी सुंदर दिख रही हैं। उन्होंने विश मांगते हुए और तस्वीर भी साझा की है। इसके अलावा उन्होंने एक कैप्शन में लिखा, 'केक पर गिरते गिरते बची।' भाभी सानिया के अलावा सारा के दोस्तों ने इस बर्थडे बैश को और ग्लैमरस बना दिया। वहीं, सारा अपने डॉग्स को भी केक खिलाती दिखीं।
सारा तेंदुलकर ने इस तरह मनाया जन्मदिन
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सारा ने साथ ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्हें विश करने वालों के पोस्ट भी साझा किए हैं। सारा का जन्म 12 अक्तूबर 1997 को हुआ था। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और करीबी लोगों ने भी उन्हें विश किया। जन्मदिन की इन तस्वीरों पर उर्फी और ओरी समेत कई सितारों ने उन्हें विश किया है। सार तेंदुलकर अपनी सादगी और ग्लैमर, दोनों के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें साझा करती हैं और फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं।
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सोमवार को बेटी के जन्मदिन पर सचिन ने भी भावुक कर देने वाला पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, 'एक समय था, जब मैं आपको रास्ता दिखाया करता था। अब अक्सर आपको अपनी पसंद के रास्ते चुनते और उन पर आगे बढ़ते देखकर ही खुश हो जाता हूं। जन्मदिन मुबारक हो, सारा। ढेर सारा प्यार।' पोस्ट में सचिन कुर्ता पैजामा में और सारा साड़ी में नजर आ रही हैं।
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