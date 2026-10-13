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Hindi News ›   Cricket ›   Sri Lanka Announce Squad for Pakistan Test Series, Kusal Mendis Replaces Dhananjaya de Silva as Captain

पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज: दो टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान, धनंजय से कप्तानी छिनी, कौन बना नया कैप्टन?

Tue, 13 Oct 2026 11:35 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 13 Oct 2026 11:35 AM IST
सार

टीम में पथुम निसांका, दिनेश चांदीमल और कामिंदु मेंडिस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज श्रीलंका के लिए अहम होगी।

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Sri Lanka Announce Squad for Pakistan Test Series, Kusal Mendis Replaces Dhananjaya de Silva as Captain
श्रीलंका टीम - फोटो : ICC

विस्तार
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पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान हो गया है। 15 सदस्यीय इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं, जो भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे थे। हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट प्रारूप का अपना कप्तान बदल दिया है। धनंजय डिसिल्वा से कप्तानी छीन ली गई है। अब कुसल मेंडिस टेस्ट में श्रीलंका की कप्तानी करते दिखेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि हार उन्हें फाइनल की रेस से और दूर ले जाएगी। वहीं, पाकिस्तान की हालत इस डब्ल्यूटीसी चक्र में बेहद खराब है।
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अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेगी श्रीलंका टीम
श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत नौ नवंबर से होगी। पहला टेस्ट नौ नवंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा टेस्ट 17 नवंबर से लाहौर में खेला जाएगा। फिलहाल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज जारी है। नौ अक्तूबर को खेले गए पहले टी20 में पाकिस्तान ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं, 13 अक्तूबर को दूसरे टी20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 82 रन से हराया। अब तीसरा और आखिरी टी20 13 अक्तूबर को खेला जाएगा।
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टीम में और कौन-कौन?
टीम में पाथुम निसांका को भी शामिल किया गया है। हालांकि, उनका खेलना फिटनेस टेस्ट के अधीन है। मध्यक्रम की जिम्मेदारी पासिंदू सूरियाबंदारा, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय और सोनल दिनुषा के हाथों में होगी। सोनल ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में काफी प्रभावित किया था और चार पारियों में से तीन में शतक जड़े थे। स्पिन की जिम्मेदारी एकबार फिर प्रभात जयसूर्या, केशारा नुवांथा के हाथों में होगी। वहीं, तेज गेंदबाजी का जिम्मा लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो संभालते दिखेंगे। दिलशान मदुशंका और ईशान मलिंगा की भी टीम में वापसी हुई है।
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विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका की बात करें तो श्रीलंका टीम को भारत के खिलाफ सीरीज हार का नुकसान हुआ था। टीम फिलहाल छह मैचों में एक जीत और दो हार के साथ सातवें स्थान पर है। उसके 24 अंक हैं और अंक प्रतिशत 33.33 है। वहीं, पाकिस्तान की टीम नौ टेस्ट में दो जीत और सात हार के साथ तालिका में सबसे नीचे नौवें स्थान पर है। उसके पांच अंक हैं और अंक प्रतिशत 4.63 है। भारत 11 टेस्ट में पांच जीत और चार हार के साथ पांचवें स्थान पर है। उसके 68 अंक हैं और अंक प्रतिशत 51.52 है। 


 

श्रीलंका की टेस्ट टीम
कुसल मेंडिस (कप्तान), पथुम निसांका, पसिंदु सूरियाबंदर, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, सोनल दिनुषा, धनंजय डिसिल्वा, अंजला बंदारा, केशरा नुवान्था, प्रभात जयसूर्या, मिलान रथनायके, लाहिरू कुमारा, असिता फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा।
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