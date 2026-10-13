{"_id":"6acdca24c4e90adb540537fa","slug":"sri-lanka-announce-squad-for-pakistan-test-series-kusal-mendis-replaces-dhananjaya-de-silva-as-captain-2026-10-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज: दो टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान, धनंजय से कप्तानी छिनी, कौन बना नया कैप्टन?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान हो गया है। 15 सदस्यीय इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं, जो भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे थे। हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट प्रारूप का अपना कप्तान बदल दिया है। धनंजय डिसिल्वा से कप्तानी छीन ली गई है। अब कुसल मेंडिस टेस्ट में श्रीलंका की कप्तानी करते दिखेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि हार उन्हें फाइनल की रेस से और दूर ले जाएगी। वहीं, पाकिस्तान की हालत इस डब्ल्यूटीसी चक्र में बेहद खराब है।

Trending Videos

अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेगी श्रीलंका टीम

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत नौ नवंबर से होगी। पहला टेस्ट नौ नवंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा टेस्ट 17 नवंबर से लाहौर में खेला जाएगा। फिलहाल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज जारी है। नौ अक्तूबर को खेले गए पहले टी20 में पाकिस्तान ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं, 13 अक्तूबर को दूसरे टी20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 82 रन से हराया। अब तीसरा और आखिरी टी20 13 अक्तूबर को खेला जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

टीम में और कौन-कौन?

टीम में पाथुम निसांका को भी शामिल किया गया है। हालांकि, उनका खेलना फिटनेस टेस्ट के अधीन है। मध्यक्रम की जिम्मेदारी पासिंदू सूरियाबंदारा, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय और सोनल दिनुषा के हाथों में होगी। सोनल ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में काफी प्रभावित किया था और चार पारियों में से तीन में शतक जड़े थे। स्पिन की जिम्मेदारी एकबार फिर प्रभात जयसूर्या, केशारा नुवांथा के हाथों में होगी। वहीं, तेज गेंदबाजी का जिम्मा लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो संभालते दिखेंगे। दिलशान मदुशंका और ईशान मलिंगा की भी टीम में वापसी हुई है।

विज्ञापन

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका की बात करें तो श्रीलंका टीम को भारत के खिलाफ सीरीज हार का नुकसान हुआ था। टीम फिलहाल छह मैचों में एक जीत और दो हार के साथ सातवें स्थान पर है। उसके 24 अंक हैं और अंक प्रतिशत 33.33 है। वहीं, पाकिस्तान की टीम नौ टेस्ट में दो जीत और सात हार के साथ तालिका में सबसे नीचे नौवें स्थान पर है। उसके पांच अंक हैं और अंक प्रतिशत 4.63 है। भारत 11 टेस्ट में पांच जीत और चार हार के साथ पांचवें स्थान पर है। उसके 68 अंक हैं और अंक प्रतिशत 51.52 है।





विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका की बात करें तो श्रीलंका टीम को भारत के खिलाफ सीरीज हार का नुकसान हुआ था। टीम फिलहाल छह मैचों में एक जीत और दो हार के साथ सातवें स्थान पर है। उसके 24 अंक हैं और अंक प्रतिशत 33.33 है। वहीं, पाकिस्तान की टीम नौ टेस्ट में दो जीत और सात हार के साथ तालिका में सबसे नीचे नौवें स्थान पर है। उसके पांच अंक हैं और अंक प्रतिशत 4.63 है। भारत 11 टेस्ट में पांच जीत और चार हार के साथ पांचवें स्थान पर है। उसके 68 अंक हैं और अंक प्रतिशत 51.52 है।