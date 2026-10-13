1 of 7 पृथ्वी और आकृति - फोटो : Instagram







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भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और अभिनेत्री-इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है। कुछ सप्ताह पहले दोनों ने अपनी सगाई टूटने की घोषणा की थी। अब आकृति ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर इस फैसले की जिम्मेदारी ली और माना कि करीबी लोगों की राय ने उनके रिश्ते को देखने के नजरिये को प्रभावित किया था। पृथ्वी ने भी सोमवार शाम इस बयान को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया।

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2 of 7 पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल - फोटो : instagram @ akritiagarwal7

आकृति ने मानी अपनी गलती

‘एक निजी स्पष्टीकरण’ शीर्षक से जारी बयान में आकृति ने कहा कि सगाई तोड़ते समय उन्होंने अपने करीबी लोगों की बातों को खुद के रिश्ते पर हावी होने दिया। उनके मुताबिक, उन लोगों की राय ने उनके मंगेतर और रिश्ते को लेकर उनकी सोच को प्रभावित किया।



3 of 7 पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल - फोटो : instagram @akritiagarwal7

आकृति ने लिखा, 'जब मैंने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया, तब मैंने अपने करीबी लोगों की राय को खुद पर हावी होने दिया। ऐसा लगा कि वे हमारे रिश्ते को हमसे बेहतर समझते हैं। इस वजह से मैंने अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते को उसी नजरिये से देखना शुरू कर दिया।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मुझे गलत दिशा में ले जाया गया और मैंने वह ईमानदार बातचीत किए बिना फैसला कर लिया, जिसकी हम दोनों को जरूरत थी।'

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