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सगाई तोड़ने के फैसले पर आकृति को हुआ पछतावा!: पृथ्वी शॉ के साथ फिर से शुरू की पारी; किस वजह से बदला फैसला?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:45 AM IST
सार
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने सगाई तोड़ने के कुछ सप्ताह बाद अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है। आकृति ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर अपने फैसले की जिम्मेदारी ली और कहा कि वह दूसरों की राय से प्रभावित हुई थीं। इस बीच पृथ्वी घरेलू क्रिकेट में वापसी की कोशिश कर रहे हैं।
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पृथ्वी और आकृति
- फोटो : Instagram
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भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और अभिनेत्री-इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है। कुछ सप्ताह पहले दोनों ने अपनी सगाई टूटने की घोषणा की थी। अब आकृति ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर इस फैसले की जिम्मेदारी ली और माना कि करीबी लोगों की राय ने उनके रिश्ते को देखने के नजरिये को प्रभावित किया था। पृथ्वी ने भी सोमवार शाम इस बयान को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया।
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पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल
- फोटो : instagram @ akritiagarwal7
आकृति ने मानी अपनी गलती
‘एक निजी स्पष्टीकरण’ शीर्षक से जारी बयान में आकृति ने कहा कि सगाई तोड़ते समय उन्होंने अपने करीबी लोगों की बातों को खुद के रिश्ते पर हावी होने दिया। उनके मुताबिक, उन लोगों की राय ने उनके मंगेतर और रिश्ते को लेकर उनकी सोच को प्रभावित किया।
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पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल
- फोटो : instagram @akritiagarwal7
आकृति ने लिखा, 'जब मैंने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया, तब मैंने अपने करीबी लोगों की राय को खुद पर हावी होने दिया। ऐसा लगा कि वे हमारे रिश्ते को हमसे बेहतर समझते हैं। इस वजह से मैंने अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते को उसी नजरिये से देखना शुरू कर दिया।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मुझे गलत दिशा में ले जाया गया और मैंने वह ईमानदार बातचीत किए बिना फैसला कर लिया, जिसकी हम दोनों को जरूरत थी।'
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पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल
- फोटो : instagram @ akritiagarwal7
आकृति ने इस फैसले और इससे पृथ्वी को पहुंची तकलीफ की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने बताया कि दोनों ने अब खुलकर बातचीत की है, एक-दूसरे को समझा है और फिर से साथ रहने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, 'हम दोनों एक-दूसरे के लिए काफी हैं और हमें किसी और की जरूरत नहीं है।' आकृति ने लोगों से उनके फैसले का सम्मान करने की अपील भी की।
पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल
- फोटो : instagram @ akritiagarwal7
मार्च में हुई थी सगाई, सितंबर में अलग होने का किया था एलान
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की थी। दोनों ने सोशल मीडिया पर प्रपोजल की तस्वीरें साझा की थीं। हालांकि, सितंबर में आकृति ने बताया कि दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। उस समय उन्होंने भविष्य के लक्ष्यों और परिस्थितियों में अंतर को इसकी वजह बताया था। अब आकृति के ताजा बयान से साफ है कि दोनों ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया है। हालांकि, दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह विस्तार से नहीं बताया है कि उनके अलग होने की नौबत किन परिस्थितियों में आई थी।
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