सितंबर में भारतीयों का रहा जलवा: आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की घोषणा; दोनों वर्गों में भारत का क्लीन स्वीप
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड में सितंबर महीने में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। पुरुष वर्ग में शुभमन गिल और महिला वर्ग में शेफाली वर्मा को यह सम्मान मिला। गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में दो बड़ी पारियां खेलीं, जबकि शेफाली ने एशिया कप और एशियाई खेलों में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया।
विस्तार
सितंबर में भारतीय क्रिकेटरों का जलवा रहा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की घोषणा कर दी है और पुरुष तथा महिला, दोनों वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। पुरुष वर्ग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को यह सम्मान मिला, जबकि महिला वर्ग में आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगाया, वहीं शेफाली ने एशिया कप और एशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।
A month to remember for our #TeamIndia openers 👏 Congratulations to Shubman Gill and Shafali Verma on being named the ICC Men's and Women's Player of the Month for September, respectively 🤝 @ShubmanGill | @TheShafaliVerma https://t.co/okMCmDgzwv— BCCI (@BCCI) October 13, 2026
दो पारियों में बनाए 333 रन
शुभमन गिल ने सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती दो वनडे मुकाबलों में 333 रन बनाए। उन्होंने पहले मैच में शतक लगाया, जबकि दूसरे वनडे में नाबाद दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उनके प्रदर्शन की बदौलत भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले आठ विकेट से जीते। 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 295 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 41.4 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
इसके बाद गुवाहाटी में 30 सितंबर को गिल ने अपनी बल्लेबाजी का ऐसा अंदाज दिखाया कि कई रिकॉर्ड टूट गए। वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाकर वनडे में पहली बार 400 रन का आंकड़ा पार किया। जवाब में भारतीय कप्तान ने 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 26 चौके और आठ छक्के शामिल थे।
भारत ने 43.3 ओवर में दो विकेट पर 406 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। गिल ने 62 गेंदों में शतक पूरा किया, जो वनडे में किसी भारतीय कप्तान का सबसे तेज शतक था। उन्होंने 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। सफल वनडे रन चेज में यह किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 255 रन की साझेदारी की। रोहित ने 75 गेंदों पर 101 रन बनाए। हालांकि, वेस्टइंडीज ने तीसरा वनडे जीतकर सीरीज का अंतर 2-1 कर दिया।
गिल ने पांचवीं बार जीता यह पुरस्कार
शुभमन गिल का यह पांचवां आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड है। इससे पहले वह जनवरी 2023, सितंबर 2023, फरवरी 2025 और जुलाई 2025 में यह पुरस्कार जीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुरुष वर्ग में सर्वाधिक बार यह सम्मान जीतने का अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया। गिल ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जताते हुए कहा, 'पांचवीं बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतना शानदार अनुभव है। इस सम्मान के लिए मैं निर्णायक मंडल का आभारी हूं।'
उन्होंने आगे कहा, 'ये रन बनाना बेहद संतोषजनक रहा। अपने घरेलू प्रशंसकों के सामने सफल रन चेज का हिस्सा बनना और भी खास था। उनका समर्थन हमेशा हमें अतिरिक्त ऊर्जा देता है।' वनडे क्रिकेट में बढ़ती रन गति पर गिल ने कहा, 'वनडे क्रिकेट की रफ्तार काफी बढ़ गई है। आपको तेजी से फैसले लेने, परिस्थितियों का आकलन करने और पिच की मांग के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत है।'
शेफाली ने बल्ले और गेंद से मचाया धमाल
महिला वर्ग में शेफाली वर्मा को सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यह दूसरी बार है, जब शेफाली ने यह पुरस्कार जीता है। इससे पहले नवंबर 2025 में भारत के घरेलू मैदान पर महिला वनडे विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाने के बाद उन्हें यह सम्मान मिला था।
शेफाली ने सितंबर में सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 360 रन बनाए। उनका औसत 72 और स्ट्राइक रेट 184.61 रहा। बल्लेबाजी के साथ उन्होंने गेंदबाजी में भी योगदान दिया और छह विकेट हासिल किए। उनका गेंदबाजी औसत 13 और इकॉनमी रेट 4.33 रहा। एशिया कप में शेफाली सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। उन्होंने पांच पारियों में 236 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 64 और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 68 रन की पारियां खेलकर उन्होंने भारत को लगातार आठवां एशिया कप खिताब दिलाने में मदद की।
इसके बाद नागोया में हुए एशियाई खेलों में भी शेफाली का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने तीन पारियों में 188 रन बनाए। जापान के खिलाफ नाबाद 40 रन बनाने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 49 गेंदों पर 100 रन ठोककर अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया। श्रीलंका के खिलाफ स्वर्ण पदक मुकाबले में शेफाली ने 48 रन बनाए। भारत ने यह मैच 147 रन से जीता। गेंदबाजी में भी उन्होंने एशिया कप में दो और एशियाई खेलों में चार विकेट लिए। स्वर्ण पदक मुकाबले में भी उन्होंने दो विकेट हासिल किए।
शेफाली बोलीं- जीत में योगदान देना खास
दूसरी बार यह पुरस्कार जीतने पर शेफाली ने कहा, 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतना अविश्वसनीय सम्मान है।' उन्होंने आगे कहा, 'एशिया कप और एशियाई खेलों में भारत की जीत में अपनी भूमिका निभाना बेहद संतोषजनक रहा। यह पुरस्कार उन सफलताओं को और भी खास बनाता है।' शेफाली ने आने वाले मुकाबलों को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखना चाहती हैं और अगले साल होने वाली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी उत्साहित हैं।
दोनों वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों की जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक खास उपलब्धि है। गिल ने जहां वनडे में ऐतिहासिक रन चेज के दौरान अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया, वहीं शेफाली ने एशिया कप और एशियाई खेलों में भारत की खिताबी सफलताओं में अहम योगदान दिया।