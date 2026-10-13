सितंबर में भारतीयों का रहा जलवा: आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की घोषणा; दोनों वर्गों में भारत का क्लीन स्वीप

दो पारियों में बनाए 333 रन

शुभमन गिल ने सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती दो वनडे मुकाबलों में 333 रन बनाए। उन्होंने पहले मैच में शतक लगाया, जबकि दूसरे वनडे में नाबाद दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उनके प्रदर्शन की बदौलत भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले आठ विकेट से जीते। 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 295 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 41.4 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।



इसके बाद गुवाहाटी में 30 सितंबर को गिल ने अपनी बल्लेबाजी का ऐसा अंदाज दिखाया कि कई रिकॉर्ड टूट गए। वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाकर वनडे में पहली बार 400 रन का आंकड़ा पार किया। जवाब में भारतीय कप्तान ने 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 26 चौके और आठ छक्के शामिल थे।



भारत ने 43.3 ओवर में दो विकेट पर 406 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। गिल ने 62 गेंदों में शतक पूरा किया, जो वनडे में किसी भारतीय कप्तान का सबसे तेज शतक था। उन्होंने 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। सफल वनडे रन चेज में यह किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 255 रन की साझेदारी की। रोहित ने 75 गेंदों पर 101 रन बनाए। हालांकि, वेस्टइंडीज ने तीसरा वनडे जीतकर सीरीज का अंतर 2-1 कर दिया।