तीसरा टेस्ट: सैम अयूब को मैच में खिलाना पाकिस्तान को पड़ा भारी? नासिर हुसैन ने सहवाग का उदाहरण देकर लगाई फटकार

Nasser Hussain discusses Pakistan's handling of Saim Ayub and whether it was the right decision to select the opener 🇵🇰🗣️ pic.twitter.com/PMZDnRjpMY — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) September 10, 2026

हुसैन ने सवाल उठाया कि अलग प्रारूप और अलग परिस्थितियों से किसी खिलाड़ी को सीधे इंग्लैंड बुलाकर टेस्ट मैच में उतारने का फैसला कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि कौन सोचता है कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से किसी खिलाड़ी को, जो बिल्कुल अलग प्रारूप में खेल रहा था, यहां उड़ाकर लाना और यह मान लेना सही है कि वह इन परिस्थितियों में, ड्यूक्स गेंद के खिलाफ, ओली रॉबिन्सन और इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण के सामने ठीक रहेगा।' उनके मुताबिक यह सिर्फ एक खिलाड़ी की विफलता नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में टेस्ट प्रारूप को लेकर गंभीर सोच की कमी को दिखाता है।हुसैन ने कहा, 'यह टेस्ट मैच क्रिकेट के प्रति एक तरह का अनादर और उपेक्षा है। जैसा कि हर क्रिकेटर आपको बताएगा, टेस्ट क्रिकेट सबसे कठिन प्रारूप है। इंग्लैंड में पारी की शुरुआत करना सबसे मुश्किल काम है और आपको लगता है कि आप दुनिया के किसी हिस्से से किसी खिलाड़ी को यहां उड़ाकर ला सकते हैं और कह सकते हैं- जाओ, शुभकामनाएं।'