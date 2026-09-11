फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Trent Boult Backs KL Rahul to Shine in New Zealand Test Series

टीम इंडिया: न्यूजीलैंड में राहुल का होगा बड़ा टेस्ट? ट्रेंट बोल्ट ने बताया क्यों इस बल्लेबाज पर रहेंगी नजरें

Fri, 11 Sep 2026 05:22 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 11 Sep 2026 05:22 PM IST
सार

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में केएल राहुल को प्रमुख बल्लेबाज बताया है। बोल्ट ने राहुल की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की ठंडी परिस्थितियों और घास वाली पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती होगी।

विज्ञापन
Trent Boult Backs KL Rahul to Shine in New Zealand Test Series
केएल राहुल - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल को लेकर बड़ी बात कही है। टेस्ट क्रिकेट में 317 विकेट ले चुके न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज का मानना है कि राहुल आगामी सीरीज में भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल होंगे। बोल्ट ने कहा, 'मैं केएल राहुल की बल्लेबाजी का बड़ा प्रशंसक हूं। वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम में शीर्षक्रम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं। यशस्वी जायसवाल भी टीम में हैं। इन दो शानदार बल्लेबाजों को खेलते देखना रोचक होगा।'
विज्ञापन


राहुल की तकनीक और बल्लेबाजी शैली को देखते हुए न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन खास महत्व रखेगा। भारत के लिए यह दौरा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार टेस्ट सीरीज अक्तूबर-नवंबर में हो रही है।
विज्ञापन

ठंड और घास वाली पिच बढ़ाएगी भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किल
आमतौर पर न्यूजीलैंड का भारत दौरा या भारत का न्यूजीलैंड दौरा फरवरी-मार्च के आसपास होता रहा है, लेकिन इस बार अक्तूबर-नवंबर में मुकाबले खेले जाएंगे। ऐसे में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और पिचों पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलने की संभावना है। बोल्ट ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को लेकर कहा, 'अक्तूबर के अंत में यह दौरा होगा, लिहाजा मौसम काफी ठंडा रहने वाला है। उम्मीद है कि विकेटों पर घास रहेगी, जिससे हमारे गेंदबाजों को मदद मिलेगी।' ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की कड़ी परीक्षा हो सकती है। खासकर नई गेंद के खिलाफ शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

बोल्ट-साउदी की जगह अब नई गेंदबाजी जोड़ी पर भरोसा
न्यूजीलैंड के लिए कई वर्षों तक ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, बोल्ट का मानना है कि मौजूदा न्यूजीलैंड टीम के तेज गेंदबाजों में भी काफी विविधता और क्षमता है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी काफी संतुलित है। हमारे पास विल ओ'राउरकी के रूप में उम्दा तेज गेंदबाज है, जबकि काइल जैमीसन के पास स्विंग है और मैट हेनरी सटीक गेंदबाजी करते हैं।'

भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड का यही गेंदबाजी आक्रमण भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करेगा। वहीं राहुल और जायसवाल जैसे बल्लेबाजों पर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बोल्ट की नजरें खास तौर पर राहुल पर रहेंगी और अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड की ठंडी परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाज अपने इस पूर्व तेज गेंदबाज के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed