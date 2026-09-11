{"_id":"6aa3eb8297bea49fc20ecf02","slug":"trent-boult-backs-kl-rahul-to-shine-in-new-zealand-test-series-2026-09-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"टीम इंडिया: न्यूजीलैंड में राहुल का होगा बड़ा टेस्ट? ट्रेंट बोल्ट ने बताया क्यों इस बल्लेबाज पर रहेंगी नजरें","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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राहुल की तकनीक और बल्लेबाजी शैली को देखते हुए न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन खास महत्व रखेगा। भारत के लिए यह दौरा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार टेस्ट सीरीज अक्तूबर-नवंबर में हो रही है। विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल को लेकर बड़ी बात कही है। टेस्ट क्रिकेट में 317 विकेट ले चुके न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज का मानना है कि राहुल आगामी सीरीज में भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल होंगे। बोल्ट ने कहा, 'मैं केएल राहुल की बल्लेबाजी का बड़ा प्रशंसक हूं। वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम में शीर्षक्रम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं। यशस्वी जायसवाल भी टीम में हैं। इन दो शानदार बल्लेबाजों को खेलते देखना रोचक होगा।'

ठंड और घास वाली पिच बढ़ाएगी भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किल

आमतौर पर न्यूजीलैंड का भारत दौरा या भारत का न्यूजीलैंड दौरा फरवरी-मार्च के आसपास होता रहा है, लेकिन इस बार अक्तूबर-नवंबर में मुकाबले खेले जाएंगे। ऐसे में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और पिचों पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलने की संभावना है। बोल्ट ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को लेकर कहा, 'अक्तूबर के अंत में यह दौरा होगा, लिहाजा मौसम काफी ठंडा रहने वाला है। उम्मीद है कि विकेटों पर घास रहेगी, जिससे हमारे गेंदबाजों को मदद मिलेगी।' ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की कड़ी परीक्षा हो सकती है। खासकर नई गेंद के खिलाफ शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।