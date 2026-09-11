SL vs PAK Live Score: श्रीलंका या पाकिस्तान, कौन पहुंचेगा फाइनल में? महिला एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल आज
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 11 Sep 2026 07:18 PM IST
सार
Live Cricket Score Today, SL W vs PAK W Semi Final Asia Cup 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। महिला एशिया कप टी20 में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से है। यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा।
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विस्तार
नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। महिला एशिया कप टी20 में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से है। यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है और शानदार फॉर्म में है। दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम किसी तरह नॉकआउट चरण तक पहुंची है। भारत के खिलाफ उसे महज 55 रन पर ढेर होना पड़ा था, जबकि थाईलैंड के खिलाफ भी वह मुश्किल से मुकाबला जीत सकी थी।
श्रीलंका के सामने गत चैंपियन का खिताब बचाने की चुनौती
श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में काफी संतुलित नजर आ रही है। इंडोनेशिया के खिलाफ निलाक्षी सिल्वा के शानदार अर्धशतक ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला था। वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ करीबी लक्ष्य का पीछा करते हुए हर्षिता समरविक्रमा ने जिस संयम का परिचय दिया, उससे श्रीलंका की बल्लेबाजी में गहराई साफ दिखाई देती है।
इसके विपरीत पाकिस्तान के शीर्ष क्रम की बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार और मुनीबा अली अब तक टूर्नामेंट में अपनी छाप नहीं छोड़ सकी हैं। ऐसे में आज के सेमीफाइनल में दोनों पर बड़ी पारी खेलने और पाकिस्तान की खिताब की उम्मीदों को जिंदा रखने का दबाव होगा।
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2016 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने पर पाकिस्तान की नजर
पाकिस्तान महिला टीम 2016 के बाद पहली बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरी है। टीम को पता है कि आज उसे पिछले मुकाबलों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने ही द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी, जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारी थी। हालांकि, उस सीरीज में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना टीम का हिस्सा नहीं थीं।
बल्लेबाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी
पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी चिंता उसकी बल्लेबाजी रही है। इसका अंदाजा थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से लगाया जा सकता है, जहां टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 119 रन बनाए थे। उस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों को ही टीम को जीत दिलाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ऐसे में आज पाकिस्तान की नजर अपने शीर्ष क्रम पर होगी। मुनीबा अली और शवाल जुल्फिकार को शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा, जबकि कप्तान फातिमा सना समेत मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर भी जिम्मेदारी होगी।
पाकिस्तान महिला टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), इमान फातिमा, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जाबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर
श्रीलंका महिला टीम: इमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), संजना कविंदी, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलाक्षी सिल्वा, कौशानी नुत्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चेथना विमुक्ति, चमुदी प्रबोदा, मिथाली अयोध्या, काव्या कविंदी, देवमी विहंगा, हसीनी परेरा
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श्रीलंका के सामने गत चैंपियन का खिताब बचाने की चुनौती
श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में काफी संतुलित नजर आ रही है। इंडोनेशिया के खिलाफ निलाक्षी सिल्वा के शानदार अर्धशतक ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला था। वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ करीबी लक्ष्य का पीछा करते हुए हर्षिता समरविक्रमा ने जिस संयम का परिचय दिया, उससे श्रीलंका की बल्लेबाजी में गहराई साफ दिखाई देती है।
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इसके विपरीत पाकिस्तान के शीर्ष क्रम की बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार और मुनीबा अली अब तक टूर्नामेंट में अपनी छाप नहीं छोड़ सकी हैं। ऐसे में आज के सेमीफाइनल में दोनों पर बड़ी पारी खेलने और पाकिस्तान की खिताब की उम्मीदों को जिंदा रखने का दबाव होगा।
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2016 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने पर पाकिस्तान की नजर
पाकिस्तान महिला टीम 2016 के बाद पहली बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरी है। टीम को पता है कि आज उसे पिछले मुकाबलों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने ही द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी, जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारी थी। हालांकि, उस सीरीज में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना टीम का हिस्सा नहीं थीं।
बल्लेबाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी
पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी चिंता उसकी बल्लेबाजी रही है। इसका अंदाजा थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से लगाया जा सकता है, जहां टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 119 रन बनाए थे। उस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों को ही टीम को जीत दिलाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ऐसे में आज पाकिस्तान की नजर अपने शीर्ष क्रम पर होगी। मुनीबा अली और शवाल जुल्फिकार को शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा, जबकि कप्तान फातिमा सना समेत मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर भी जिम्मेदारी होगी।
पाकिस्तान महिला टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), इमान फातिमा, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जाबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर
श्रीलंका महिला टीम: इमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), संजना कविंदी, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलाक्षी सिल्वा, कौशानी नुत्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चेथना विमुक्ति, चमुदी प्रबोदा, मिथाली अयोध्या, काव्या कविंदी, देवमी विहंगा, हसीनी परेरा