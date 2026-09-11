SL vs PAK Live Score: श्रीलंका या पाकिस्तान, कौन पहुंचेगा फाइनल में? महिला एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल आज

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श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में काफी संतुलित नजर आ रही है। इंडोनेशिया के खिलाफ निलाक्षी सिल्वा के शानदार अर्धशतक ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला था। वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ करीबी लक्ष्य का पीछा करते हुए हर्षिता समरविक्रमा ने जिस संयम का परिचय दिया, उससे श्रीलंका की बल्लेबाजी में गहराई साफ दिखाई देती है।इसके विपरीत पाकिस्तान के शीर्ष क्रम की बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार और मुनीबा अली अब तक टूर्नामेंट में अपनी छाप नहीं छोड़ सकी हैं। ऐसे में आज के सेमीफाइनल में दोनों पर बड़ी पारी खेलने और पाकिस्तान की खिताब की उम्मीदों को जिंदा रखने का दबाव होगा।पाकिस्तान महिला टीम 2016 के बाद पहली बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरी है। टीम को पता है कि आज उसे पिछले मुकाबलों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने ही द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी, जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारी थी। हालांकि, उस सीरीज में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना टीम का हिस्सा नहीं थीं।पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी चिंता उसकी बल्लेबाजी रही है। इसका अंदाजा थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से लगाया जा सकता है, जहां टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 119 रन बनाए थे। उस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों को ही टीम को जीत दिलाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ऐसे में आज पाकिस्तान की नजर अपने शीर्ष क्रम पर होगी। मुनीबा अली और शवाल जुल्फिकार को शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा, जबकि कप्तान फातिमा सना समेत मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर भी जिम्मेदारी होगी।मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), इमान फातिमा, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जाबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तरइमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), संजना कविंदी, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलाक्षी सिल्वा, कौशानी नुत्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चेथना विमुक्ति, चमुदी प्रबोदा, मिथाली अयोध्या, काव्या कविंदी, देवमी विहंगा, हसीनी परेरा