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टॉप-11: पेशेवर क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय पेसर्स कौन? सूची में आरपी-मुनाफ और नेहरा शामिल नहीं

Fri, 04 Sep 2026 05:51 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 04 Sep 2026 05:51 PM IST
सार

पेशेवर क्रिकेट में प्रथम श्रेणी, लिस्ट-ए और टी20 के मुकाबले शामिल हैं। भारत के कई दिग्गज तेज गेंदबाज इस सूची में शामिल हैं, और कुछ का नहीं होना इस लिस्ट में चौंकाने वाला है। आइए पूरी सूची देखते हैं...

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Indian pacers with most wickets in professional cricket; Bumrah Shami Kapil Zaheer Srinath Pathan, Bhuvneshwar
बाएं से- पठान, विनय, शमी, जहीर और उनादकट - फोटो : Twitter
क्रिकेट में किसी गेंदबाज की महानता सिर्फ अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि उसके पूरे पेशेवर करियर में लिए गए विकेटों से भी आंकी जाती है। भारत ने एक से बढ़कर एक दिग्गज तेज गेंदबाज दिए हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक अपनी छाप छोड़ी। दिलचस्प बात यह है कि जब पेशेवर क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों की टॉप-11 सूची सामने आती है, तो कुछ बेहद बड़े नाम इसमें नजर नहीं आते।


मुनाफ पटेल, अजीत अगरकर, आरपी सिंह, प्रवीण कुमार, श्रीसंत और आशीष नेहरा जैसे स्टार गेंदबाज इस सूची से बाहर हैं। पेशेवर क्रिकेट से मतलब है किसी गेंदबाज का प्रथम श्रेणी, लिस्ट-ए और सभी तरह के टी20 में विकेट। आइए टॉप-11 की लिस्ट देखते हैं...
Indian pacers with most wickets in professional cricket; Bumrah Shami Kapil Zaheer Srinath Pathan, Bhuvneshwar
उमेश यादव - फोटो : BCCI
11. उमेश यादव: 779 विकेट
भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव पेशेवर क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 11वें स्थान पर आते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी में 380 विकेट, लिस्ट-ए में 194 विकेट और टी20 में 205 विकेट लिए। प्रथम श्रेणी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 48 रन देकर सात विकेट है, जबकि लिस्ट-ए में 26 रन देकर पांच विकेट और टी20 में 18 रन देकर पांच विकेट है। उमेश ने भारत के लिए अपना पिछला मैच 2023 में खेला था। वह मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था।
Indian pacers with most wickets in professional cricket; Bumrah Shami Kapil Zaheer Srinath Pathan, Bhuvneshwar
भुवनेश्वर कुमार - फोटो : IPL
10. भुवनेश्वर कुमार: 813 विकेट
भारत के एक और स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 231 विकेट, लिस्ट-ए में 219 विकेट और टी20 में 363 विकेट लिए हैं। अपनी घातक स्विंग के लिए पहचाने जाने वाले भुवनेश्वर ने आईपीएल के पिछले दो सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई है। प्रथम श्रेणी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर आठ विकेट है, जबकि लिस्ट-ए में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 42 रन देकर पांच विकेट है। टी20 में भुवी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चार रन देकर पांच विकेट है। भुवी पिछले काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच नवंबर 2022 में खेला था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में एक टी20 मैच था।
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इरफान पठान - फोटो : ANI
9. इरफान पठान: 829 विकेट
भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान इस लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 384 विकेट लिए, जबकि लिस्ट-ए में उनके नाम 272 विकेट हैं। टी20 में पठान ने 173 विकेट निकाले। प्रथम श्रेणी में पठान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 35 रन देकर सात विकेट है। वहीं, लिस्ट ए में 27 रन देकर पांच विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। टी20 में पठान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13 रन देकर पांच विकेट है। 
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ईशांत शर्मा - फोटो : PTI
8. ईशांत शर्मा: 845 विकेट
भारत के दिग्गज तेज गेंदबाजों में शुमार ईशांत शर्मा इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच 2023 में खेलने वाले ईशांत ने अभी तक क्रिकेट से संन्यास का एलान नहीं किया है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 486 विकेट लिए। वहीं, लिस्ट-ए में उनके नाम 201 विकेट हैं। टी20 में ईशांत ने कुल मिलाकर 158 विकेट लिए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ईशांत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देकर सात विकेट है, जबकि लिस्ट-ए में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर पांच विकेट है। टी20 में ईशांत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 12 रन देकर पांच विकेट है।
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