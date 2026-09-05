महिला एशिया कप: पाकिस्तान के खिलाफ हरमन-मंधाना और शेफाली का कैसा है रिकॉर्ड? आंकड़े दे रहे टीम इंडिया को टेंशन

1 of 6 भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला - फोटो : ANI

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महिला एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच शनिवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अब उसकी नजर पाकिस्तान को हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने पर होगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम साढ़े सात बजे होगा।

2 of 6 भारतीय टीम - फोटो : IANS

भारत का अब तक प्रदर्शन कैसा रहा है?

टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने अपने पिछले दोनों मुकाबलों में थाइलैंड और हॉन्गकॉन्ग को बड़े अंतर से हराया। थाइलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 94 रन से जीत दर्ज की, जबकि हॉन्गकॉन्ग को 137 रन से मात दी। इन दोनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों के आंकड़े थोड़ी चिंता बढ़ाने वाले हैं। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा जैसी स्टार बल्लेबाजों का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहा है।

3 of 6 मंधाना - फोटो : IANS

मंधाना का पाकिस्तान के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड?

भारतीय टीम की उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 11 टी20 मैच खेले हैं। 2014 से 2026 के बीच इन 11 मैचों की 11 पारियों में उनके बल्ले से 307 रन निकले हैं।

मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वाधिक स्कोर 68 रन है। यानी वह पाकिस्तान के खिलाफ कई मौकों पर अच्छी पारियां खेल चुकी हैं, लेकिन इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अभी तक शतक नहीं लगा सकी हैं।

हालांकि, मौजूदा एशिया कप में मंधाना शानदार फॉर्म में हैं। हांगकांग के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने तूफानी शतक लगाया था। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम को उनसे एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी।

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4 of 6 हरमनप्रीत कौर - फोटो : BCCI Women

हरमनप्रीत कौर के पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े कैसे?

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ 16 टी20 मुकाबले खेले हैं। 2009 से 2026 के बीच इन मैचों की 13 पारियों में उन्होंने 230 रन बनाए हैं।

हरमनप्रीत के नाम पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी अर्धशतक नहीं है। कप्तान होने के नाते इस मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी।

भारत चाहेगा कि हरमन अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए टीम के लिए प्रभावी पारी खेलें। भारत के लिए यह भी चिंता की बात है कि हरमन अब गेंदबाजी नहीं करतीं।

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5 of 6 शेफाली वर्मा - फोटो : BCCI Women