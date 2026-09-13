रिकॉर्ड: एजबेस्टन में पहली बार हुआ ऐसा! जो रूट ने रच दिया इतिहास; किस मामले में की कैलिस और पोंटिंग की बराबरी?

रिकॉर्ड का प्रकार आंकड़े टेस्ट मैच 6 पारियां 11 कुल रन 335 औसत 33.5 शतक/अर्धशतक 0 / 3 सर्वोच्च स्कोर 77

मैच परिणाम अंतर मैदान पहला टेस्ट बनाम न्यूजीलैंड जीते 115 रन लॉर्ड्स दूसरा टेस्ट बनाम न्यूजीलैंड हारे 253 रन द ओवल तीसरा टेस्ट बनाम न्यूजीलैंड हारे 160 रन नॉटिंघम पहला टेस्ट बनाम पाकिस्तान जीते एक पारी और 103 रन लीड्स दूसरा टेस्ट बनाम पाकिस्तान जीते 194 रन लॉर्ड्स तीसरा टेस्ट बनाम पाकिस्तान जीते 8 विकेट बर्मिंघम

प्रारूप बल्लेबाज देश कुल अर्धशतक वनडे सचिन तेंदुलकर भारत 96 टेस्ट जो रूट इंग्लैंड 69* टी20 अंतरराष्ट्रीय बाबर आजम पाकिस्तान 39*

रूट ने 2026 में अपने देश में भी ठीक ठाक रन बनाए हैं। उन्होंने इंग्लैंड में इस साल छह टेस्ट की 11 पारियों में 33.5 की औसत से 335 रन बनाए हैं। इनमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77 रन का रहा है। इंग्लैंड का इस दौरान घरेलू टेस्ट में रिकॉर्ड साधारण रहा है। छह में से इंग्लैंड ने चार टेस्ट जीते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को तीन मैचों की सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ टीम 3-0 से जीत दर्ज करने में कामयाब रही।रूट ने महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अगर तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों को देखें तो वनडे क्रिकेट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम रिकॉर्ड 96 अर्धशतक दर्ज हैं। वहीं, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के जो रूट ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में अपना 69वां अर्धशतक जड़कर सचिन तेंदुलकर (68 अर्धशतक) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान के बाबर आजम 39 अर्धशतकों के साथ इस प्रारूप में सबसे आगे चल रहे हैं, जिन्होंने भारत के विराट कोहली (38 अर्धशतक) को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।