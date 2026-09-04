जब बल्ले से लिखी गई यादगार कहानी!: रजत पाटीदार ने चुनीं टॉप-पांच आइकॉनिक पारियां, लिस्ट में कोहली-वैभव और रैना

1 of 6 रजत पाटीदार की पांच पसंदीदा पारियां - फोटो : ANI/PTI/BCCI

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इनमें कुछ तो एक मैच में खेली गई पारी है और कुछ एक सीरीज में खेली गई पारियां या फिर किसी बल्लेबाज की दो धांसू पारियां हैं। दरअसल, रजत ने बताया कि सीरीज में सभी पारियां इतनी शानदार थीं कि कोई एक नहीं चुन सकते। रजत ने स्पोर्ट्स मीडिया चैनल स्पोर्ट्स लॉन्चपैड से बातचीत के दौरान पारियों का चयन किया। खास बात यह है कि उनकी पसंद में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी और सुरेश रैना जैसे बड़े नामों से जुड़ी पारियां भी शामिल हैं। आइए जानते हैं... क्रिकेट में कुछ पारियां सिर्फ स्कोरकार्ड का हिस्सा बनकर नहीं रह जातीं, बल्कि खिलाड़ी के करियर की पहचान बन जाती हैं। रजत पाटीदार ने भी अपने बल्ले से ऐसी कई यादगार पारियां खेली हैं, जिन्होंने अलग-अलग मौकों पर उनकी काबिलियत और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता दिखाई। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के कप्तान ने उनके पसंद की भारतीय बल्लेबाजों द्वारा खेली गईं ऑलटाइम पांच आइकॉनिक बल्लेबाजी पारियां चुनी हैं।

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5. वैभव सूर्यवंशी के दो आईपीएल शतक

रजत ने पांचवें नंबर पर वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में लगाए गए दो शतकों को रखा। वैभव ने आईपीएल करियर का पहला शतक 2025 में लगाया था। वहीं, दूसरा शतक आईपीएल 2026 में लगाया। 2025 में राजस्थान से खेलने वाले वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंद में सात चौके और 11 छक्के की मदद से 101 रन बनाए थे। उन्होंने तब क्रिस गेल के बाद आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया था। वैभव ने 35 गेंद में शतक जड़ा था और सबसे तेज आईपीएल शतक लगाने वाले भारतीय बने थे। वहीं, 2026 में वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंद में शतक लगाया था। तब उन्होंने 37 गेंद में पांच चौके और 12 छक्कों की मदद से 103 रन की पारी खेली थी। रजत की नजर में ये दोनों पारियां क्लासिक थीं।

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4. रैना की 87 रन की तूफानी पारी

रजत ने चौथे नंबर पर सुरेश रैना की आईपीएल में खेली गई 87 रन की तूफानी पारी को रखा। दरअसल, रैना की यह पारी 2014 में आई थी। तब चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे मिस्टर आईपीएल रैना ने पंजाब किंग्स के सभी गेंदबाजों को जमकर धोया था। यह दूसरा क्वालिफायर मैच था और पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वीरेंद्र सहवाग के 58 गेंदों में 12 चौके और आठ छक्के की मदद से 122 रन की बदौलत छह विकेट पर 226 रन बनाए थे। जवाब में सीएसके एक रन पर एक विकेट गंवा दिया था। फिर मुंबई के वानखेड़े में रैना का तूफान आया था। रैना ने महज 25 गेंद में 12 चौके और छह छक्कों की मदद से 87 रन की पारी खेली थी। ऐसा लगा था कि वह अपने दम पर ही सीएसके को मैच जिता देंगे, लेकिन वह रन आउट हो गए थे और सीएसके यह मैच 24 रन से हार गई थी।

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3. BGT 2014-15 में कोहली के 692 रन

रजत ने अपनी लिस्ट में तीसरे नंबर पर कोहली के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2014-15 में प्रदर्शन को रखा है। कोहली ने उस सीरीज में पहली बार टेस्ट कप्तानी संभाली थी और गजब की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट की आठ पारियों मं 86.50 की औसत से 692 रन बनाए थे। इनमें चार शतक और एक अर्धशतक शामिल थे। कोहली ने उस सीरीज में 169 रन, 147 रन, 141 रन और 115 रन की चार शतकीय पारियां खेली थीं। हालांकि, यह सीरीज टीम इंडिया 0-2 से हार गई थी, लेकिन कोहली ने साबित किया था कि क्यों उन्हें आने वाले समय का महान बल्लेबाज कहा जाता है। कोहली के दम पर ही भारत ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी दो टेस्ट ड्ऱॉ कराए थे।

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