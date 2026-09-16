वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर: 22 साल के इस तूफानी ऑलराउंडर को मौका मिलना तय, आईपीएल में दिखा चुका है दम

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विज्ञापन भारतीय टीम को एशियाई खेलों से पहले बड़ा झटका लगा है। अनुभवी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती साइड स्ट्रेन के कारण महाद्वीपीय खेलों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह युवा लेग स्पिन ऑलराउंडर विप्रज निगम को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। एशियाई खेलों का आयोजन 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में होना है। पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी और भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल चरण से अपना अभियान शुरू करेगी।

विप्रज निगम की टीम में एंट्री

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा कि वरुण फिलहाल अनिश्चित समय के लिए टीम से बाहर रहेंगे। सूत्र ने कहा, 'वरुण अनिश्चित समय के लिए बाहर हैं। लंबी सूची में विप्रज निगम और कुलदीप यादव दो उपलब्ध विकल्प थे। कुलदीप इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे खेलेगा।' इस वजह से 22 वर्षीय विप्रज को एशियाड टीम में शामिल किया गया है। विप्रज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अब तक लीग में 19 मुकाबले खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं।



गेंद के साथ बल्ले से भी दिखाया दम

विप्रज की खासियत सिर्फ उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी नहीं है। उन्होंने आईपीएल में बल्ले से भी अपनी क्षमता दिखाई है। उनके करियर का स्ट्राइक रेट करीब 176 का रहा है, जो उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज को दिखाता है। ऐसे में भारतीय टीम को विपराज के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जो गेंदबाजी के साथ निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखता है।

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अफगानिस्तान सीरीज में चोटिल हुए थे वरुण

35 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती को अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में चोट लगी थी। मैच के बाद उन्होंने असहजता की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें आगे की जांच और आकलन के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेजा गया था। चोट के कारण वह अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए। अब उनकी चोट इतनी गंभीर है कि वह एशियाई खेलों में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।



वापसी के बाद फिर चोट ने रोका रास्ता

वरुण के लिए यह चोट इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की थी। वह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले फिट होकर भारतीय टीम में लौटे थे। हालांकि, पहले ही मुकाबले के बाद साइड स्ट्रेन की समस्या सामने आने से उनकी वापसी का सिलसिला एक बार फिर रुक गया।

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