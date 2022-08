IND vs ZIM VIDEO: राष्ट्रगान से पहले मुंह से च्यूइंग गम निकालते दिखे केएल राहुल, सोशल मीडिया पर हुई तारीफ

भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में 10 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज की बेहतरीन शुरुआत की है। केएल राहुल की कप्तानी में भारत ने बेहतरीन खेल दिखाया और हरारे के मैदान में एकतरफा जीत हासिल की। भारत की जीत के हीरो गेंदबाजी में दीपक चाहर, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा रहे। वहीं, बल्लेबाजी में शिखर धवन ने 81 रन और शुभमन गिल ने 82 रन की नाबाद पारी खेली। यह बतौर कप्तान केएल राहुल की पहली जीत रही। इससे पहले उन्हें इसी साल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर एक टेस्ट और तीन वनडे में हार मिली थी।

KL Rahul took out the Chewing Gum from his Mouth before National Anthem 🇮🇳❤️



Proud of You @klrahul ❤️🔥#INDvsZIM | #CricketTwitter pic.twitter.com/erBYx16auA — 𝐌𝐢𝐆𝐇𝐓𝐘 (@AryanMane45) August 18, 2022

राहुल लगभग तीन महीने बाद टीम में वापसी कर रहे थे। जून की शुरुआत में ही उन्हें ग्रोइन इंजरी हुई थी और वह हार्निया के ऑपरेशन के लिए जर्मनी भी गए थे। उसके बाद से यह उनका पहला मैच था। हालांकि, उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह ओपनिंग नहीं उतरे थे। राहुल एक और वजह से फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैच से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसने फैन्स का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ भी हो रही है।