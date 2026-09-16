आईपीएल 2027: तीन साल बाद भारत में होगी खिलाड़ियों की नीलामी, इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर क्या बोले अरुण धूमल?

नीलामी शहर का चयन बाद में होगा अरुण धूमल ने कहा, 'हर साल हम ऐसा भारत में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शादी के भारी सीजन के कारण हमें वेन्यू नहीं मिल पाता है। इसलिए, चूंकि यह एक छोटी नीलामी होगी, हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि यह इस साल भारत में ही हो और उम्मीद है कि हमें इसके लिए सही वेन्यू मिल जाएगा।' नीलामी के मेजबान शहर का फैसला बीसीसीआई के पसंदीदा स्थान की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाएगा।

फिर आईपीएल चेयरमैन चुने जा सकते हैं धूमल

बीसीसीआई की हालिया गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विवादास्पद इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भी चर्चा की गई, क्योंकि बोर्ड ने टीमों से इस नियम पर नए सिरे से फीडबैक मांगा था, जो कि 2027 तक लागू रहना है। इस नियम पर चिंता जताने वाले खिलाड़ियों में भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल शामिल हैं। इनमें से अधिकांश खिलाड़ियों का तर्क है कि यह नियम ऑलराउंडर की भूमिका को कमजोर करता है। आईपीएल 2026 से पहले भी अधिकांश कप्तानों ने बीसीसीआई के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिससे इस नियम को खत्म करने की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया। अरुण धूमल ने कहा कि बीसीसीआई इम्पैक्ट प्लेयर नियम की समीक्षा करने के लिए तैयार है।



धूमल ने आगे कहा, 'यह मामला फिलहाल चर्चा के अधीन है। सभी हितधारकों से फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।' मालूम हो कि यह रणनीतिक नियम टीमों को मैच के दौरान किसी भी स्तर पर एक बदलाव करने की अनुमति देता है। इस हफ्ते बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के इतर होने वाले चुनावों में अरुण धूमल के साथ-साथ खैरुल मजुमदार को भी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के लिए फिर से चुने जाने की संभावना है।