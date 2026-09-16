भारतीय वनडे टीम का एलान: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे रोहित-कोहली, केएल राहुल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

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सीरीज का कार्यक्रम

भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से करेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच तीन अक्तूबर को मुल्लांपुर में खेला जाएगा। इसके बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी। एशियाई खेलों की तारीखें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से टकरा रही हैं। ऐसे में नियमित 50 ओवर के उपकप्तान श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वह जापान में टी20 टीम की अगुआई कर रहे होंगे।

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की पुरुष चयन समिति ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय वनडे टीम का एलान कर दिया है। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस महीने के अंत में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। भारत इस सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने उतरेगा। वहीं, श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है।