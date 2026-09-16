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भारतीय वनडे टीम का एलान: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे रोहित-कोहली, केएल राहुल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Wed, 16 Sep 2026 08:44 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 16 Sep 2026 08:44 PM IST
सार

India ODI Squad vs West Indies 2026: वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का एलान हो गया है। भारत इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में खेलने उतरेगा, जबकि केएल राहुल उपकप्तान बनाए गए हैं।

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India ODI Squad For West Indies Series 2026 Announced Captain Players List Shubman Gill KL Rahul
शुभमन गिल - फोटो : BCCI

विस्तार
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की पुरुष चयन समिति ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय वनडे टीम का एलान कर दिया है। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस महीने के अंत में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। भारत इस सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने उतरेगा। वहीं, श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। 
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सीरीज का कार्यक्रम
भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से करेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच तीन अक्तूबर को मुल्लांपुर में खेला जाएगा। इसके बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी। एशियाई खेलों की तारीखें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से टकरा रही हैं। ऐसे में नियमित 50 ओवर के उपकप्तान श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वह जापान में टी20 टीम की अगुआई कर रहे होंगे।
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