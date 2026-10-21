भारत बनाम न्यूजीलैंड: श्रेयस अय्यर ने कीवी खिलाड़ियों से क्यों भिड़ाया सिर? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान; जानें

1 of 4 भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI







Link Copied



भारतीय टीम 22 अक्तूबर से न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत करने जा रही है। भारत इस दौरे पर तीनों प्रारूप की सीरीज खेलेगा। सबसे पहले पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत गुरुवार से हो रही है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के कप्तान का फोटोशूट हुआ। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

Trending Videos

2 of 4 भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI

कहां खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला

टी20 सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारतीय टीम का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि भारतीय टीम का स्वागत माओरी परंपरा के तहत किया गया। इस दौरान भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कीवी टीम के खिलाड़ियों के सिर को अपने सिर से जोड़ा। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का इस खास अंदाज में अभिवादन स्वीकार किया।



भारत का न्यूजीलैंड दौरा 2026: टी20 सीरीज मैच तारीख मैदान समय (भारतीय समय) पहला टी20 22 अक्तूबर 2026 क्राइस्टचर्च दोपहर 12:30 बजे दूसरा टी20 24 अक्तूबर 2026 क्राइस्टचर्च दोपहर 12:30 बजे तीसरा टी20 27 अक्तूबर 2026 वेलिंगटन दोपहर 12:30 बजे चौथा टी20 30 अक्तूबर 2026 ऑकलैंड दोपहर 12:30 बजे पांचवां टी20 1 नवंबर 2026 हैमिल्टन दोपहर 12:30 बजे टी20 सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारतीय टीम का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि भारतीय टीम का स्वागत माओरी परंपरा के तहत किया गया। इस दौरान भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कीवी टीम के खिलाड़ियों के सिर को अपने सिर से जोड़ा। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का इस खास अंदाज में अभिवादन स्वीकार किया।

3 of 4 वैभव और सैमसन - फोटो : BCCI

प्लेइंग-11 को लेकर क्या बोले श्रेयस

भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर साफ किया है कि उन्हें फिलहाल प्लेइंग-11 में सीधे जगह नहीं मिल सकती। अय्यर के मुताबिक, शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा। हालांकि, कप्तान ने भरोसा दिलाया कि इस युवा खिलाड़ी को आगे अवसर मिलेंगे। अय्यर ने कहा, 'सूर्यवंशी जैसी प्रतिभा के लिए जरूरी है कि वह ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहे। वह अभी बहुत युवा है और उसके पास मौके हासिल करने के लिए कई साल हैं। ऐसा नहीं है कि वह अभी सीधे प्लेइंग-11 में आ सकता है, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं और उन्होंने विश्व कप भी जिताया है।'

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI