फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Cricket ›   Cricket News ›   India vs New Zealand: Why did Shreyas Iyer face off with the Kiwi players ahead of T20 Series know reason

भारत बनाम न्यूजीलैंड: श्रेयस अय्यर ने कीवी खिलाड़ियों से क्यों भिड़ाया सिर? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान; जानें

Wed, 21 Oct 2026 03:42 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 21 Oct 2026 03:42 PM IST
सार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले भारतीय टीम का क्राइस्टचर्च में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने विरोधी टीम के खिलाड़ियों के सिर से अपना सिर भिड़ाया जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण...

विज्ञापन
India vs New Zealand: Why did Shreyas Iyer face off with the Kiwi players ahead of T20 Series know reason
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
भारतीय टीम 22 अक्तूबर से न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत करने जा रही है। भारत इस दौरे पर तीनों प्रारूप की सीरीज खेलेगा। सबसे पहले पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत गुरुवार से हो रही है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के कप्तान का फोटोशूट हुआ। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। 
Trending Videos
India vs New Zealand: Why did Shreyas Iyer face off with the Kiwi players ahead of T20 Series know reason
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
कहां खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला 
टी20 सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारतीय टीम का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि भारतीय टीम का स्वागत माओरी परंपरा के तहत किया गया। इस दौरान भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कीवी टीम के खिलाड़ियों के सिर को अपने सिर से जोड़ा। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का इस खास अंदाज में अभिवादन स्वीकार किया। 

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 2026: टी20 सीरीज

मैच

तारीख

मैदान

समय (भारतीय समय)

पहला टी20

22 अक्तूबर 2026

क्राइस्टचर्च

दोपहर 12:30 बजे

दूसरा टी20

24 अक्तूबर 2026

क्राइस्टचर्च

दोपहर 12:30 बजे

तीसरा टी20

27 अक्तूबर 2026

वेलिंगटन

दोपहर 12:30 बजे

चौथा टी20

30 अक्तूबर 2026

ऑकलैंड

दोपहर 12:30 बजे

पांचवां टी20

1 नवंबर 2026

हैमिल्टन

दोपहर 12:30 बजे
India vs New Zealand: Why did Shreyas Iyer face off with the Kiwi players ahead of T20 Series know reason
वैभव और सैमसन - फोटो : BCCI
प्लेइंग-11 को लेकर क्या बोले श्रेयस
भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर साफ किया है कि उन्हें फिलहाल प्लेइंग-11 में सीधे जगह नहीं मिल सकती। अय्यर के मुताबिक, शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा। हालांकि, कप्तान ने भरोसा दिलाया कि इस युवा खिलाड़ी को आगे अवसर मिलेंगे। अय्यर ने कहा, 'सूर्यवंशी जैसी प्रतिभा के लिए जरूरी है कि वह ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहे। वह अभी बहुत युवा है और उसके पास मौके हासिल करने के लिए कई साल हैं। ऐसा नहीं है कि वह अभी सीधे प्लेइंग-11 में आ सकता है, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं और उन्होंने विश्व कप भी जिताया है।'
विज्ञापन
विज्ञापन
India vs New Zealand: Why did Shreyas Iyer face off with the Kiwi players ahead of T20 Series know reason
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
भुवी की वापसी की वजह बताई
श्रेयस अय्यर को उम्मीद है कि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से टीम की गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। अय्यर ने माना कि हाल के समय में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भुवनेश्वर की भूमिका अहम हो सकती है। 6 वर्षीय भुवनेश्वर करीब चार साल बाद भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में लौटे हैं। कप्तान अय्यर के मुताबिक, उनके अनुभव से युवा गेंदबाजों को भी फायदा मिलेगा। भुवनेश्वर स्विंग और सीम मूवमेंट हासिल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed