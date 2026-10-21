आईसीसी रैंकिंग: राशिद खान की बादशाहत बरकरार, सेदिकुल्ला को भी पहुंचा फायदा, टॉप 10 में होप की एंट्री

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

27 वर्षीय राशिद अब दूसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद से 80 अंक आगे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ताजा वनडे बॉलिंग रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के बल्लेबाज सेदिकुल्ला अटल को भी ताजा रैंकिंग अपडेट से बड़ा फायदा मिला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाने के बाद वह वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 32वें से 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं।अटल ने 110 गेंदों में 102 रन बनाए, जो उनका तीसरा वनडे शतक था। उनकी इस पारी की मदद से अफगानिस्तान ने यूएई में चल रही ट्राई-सीरीज (जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है) में एक शानदार जीत दर्ज की। इसके अलावा, रावलपिंडी में हुए मुकाबले के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि इंग्लैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज बेन डकेट दो स्थान के सुधार के साथ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं।गेंदबाजों की रैंकिंग में बांग्लादेश के शोरिफुल इस्लाम दो स्थान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि उनके साथी खिलाड़ी तस्कीन अहमद ने 9 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई है और वह 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भी दो स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 20वें नंबर पर आ गए हैं।टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप टॉप 10 में आ गए हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के चौथे मैच में उन्होंने नाबाद 102 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, जिससे वह 11वें से 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शेरफेन रदरफोर्ड छह स्थान ऊपर चढ़कर 18वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं, स्पिनर गुडाकेश मोती गेंदबाजों की रैंकिंग में 10 स्थान की छलांग लगाकर 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं।