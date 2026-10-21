फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Rashid Khan Strengthens No. 1 Spot in ODI Bowling Rankings, Sediqullah Atal Rises, Shai Hope Enters T20I Top 1

आईसीसी रैंकिंग: राशिद खान की बादशाहत बरकरार, सेदिकुल्ला को भी पहुंचा फायदा, टॉप 10 में होप की एंट्री

Wed, 21 Oct 2026 04:17 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 21 Oct 2026 04:17 PM IST
सार

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान ने वनडे गेंदबाजों में अपना शीर्ष स्थान और मजबूत किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ चार विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 742 हो गई। सेदिकुल्ला अटल शतक के दम पर वनडे बल्लेबाजों में 20वें स्थान पर पहुंचे, जबकि शाई होप टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में नौवें नंबर पर आ गए।

विज्ञापन
Rashid Khan Strengthens No. 1 Spot in ODI Bowling Rankings, Sediqullah Atal Rises, Shai Hope Enters T20I Top 1
राशिद खान - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई सीरीज के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में अपनी नंबर एक की पोजीशन को और मजबूत कर लिया है। टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में भी नंबर 1 पर काबिज राशिद ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जिससे वनडे में उनकी रेटिंग 714 से बढ़कर 742 हो गई है। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत अफगानिस्तान ने अबू धाबी में 158 रनों से बड़ी जीत हासिल की।
विज्ञापन


27 वर्षीय राशिद अब दूसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद से 80 अंक आगे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ताजा वनडे बॉलिंग रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के बल्लेबाज सेदिकुल्ला अटल को भी ताजा रैंकिंग अपडेट से बड़ा फायदा मिला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाने के बाद वह वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 32वें से 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
विज्ञापन


अटल ने 110 गेंदों में 102 रन बनाए, जो उनका तीसरा वनडे शतक था। उनकी इस पारी की मदद से अफगानिस्तान ने यूएई में चल रही ट्राई-सीरीज (जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है) में एक शानदार जीत दर्ज की। इसके अलावा, रावलपिंडी में हुए मुकाबले के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि इंग्लैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज बेन डकेट दो स्थान के सुधार के साथ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


गेंदबाजों की रैंकिंग में बांग्लादेश के शोरिफुल इस्लाम दो स्थान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि उनके साथी खिलाड़ी तस्कीन अहमद ने 9 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई है और वह 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भी दो स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 20वें नंबर पर आ गए हैं।


टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप टॉप 10 में आ गए हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के चौथे मैच में उन्होंने नाबाद 102 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, जिससे वह 11वें से 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शेरफेन रदरफोर्ड छह स्थान ऊपर चढ़कर 18वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं, स्पिनर गुडाकेश मोती गेंदबाजों की रैंकिंग में 10 स्थान की छलांग लगाकर 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed