{"_id":"6ad898b2e9c76fa06b0039be","slug":"amit-mishra-returns-to-delhi-capitals-ahead-of-ipl-2027-appoints-spin-bowling-coach-know-details-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल: दिल्ली कैपिटल्स में अमित मिश्रा की वापसी, निभाएंगे कौन सी भूमिका? गांगुली संग साझा करेंगे ड्रेसिंग रूम","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2027 के लिए भारत के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ मिश्रा उसी फ्रेंचाइजी में एक नई भूमिका के साथ वापस लौटे हैं, जहां से उन्होंने अपने आईपीएल सफर की शुरुआत की थी। 43 वर्षीय मिश्रा ने सितंबर 2025 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और अब वह पहली बार इस लीग में कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

Trending Videos

कोचिंग करियर की करेंगे शुरुआत

फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया हैंडल पर बुधवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में मिश्रा ने कहा, मैं खुद को दिग्गज तो नहीं कहूंगा, लेकिन आईपीएल में मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। दिल्ली दिलवालों की है। जब आईपीएल का पहला सीजन हुआ था, तब मैं दिल्ली का हिस्सा था। आज, जब मैं अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कर रहा हूं, तो वह भी दिल्ली टीम के साथ ही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बाघ कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता। दिल्ली मेरी धड़कन है। हम दिल्ली के फैंस को वह खुशी देने की कोशिश करेंगे, जिसका वे इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

दिल्ली को पहले खिताब की तलाश

दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कोई भी आईपीएल खिताब अपने नाम नहीं किया है। यह टीम बीते सीजन छठे पायदान पर रही थी। अमित मिश्रा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2028 में की थी। उन्होंने अपने पहले ही मैच में पांच विकेट हासिल किए थे। मिश्रा आईपीएल में तीन बार हैट्रिक ले चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में हरियाणा के लिए खेलने वाले मिश्रा के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है।

विज्ञापन